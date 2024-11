¿Habrá una nueva película? Angelina Jolie estaría “encantada” de volver a interpretar a este personaje

Angelina Jolie es una de las actrices más reconocidas en la industria cinematográfica, con una destacada trayectoria y millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca sus pasos.

Sr. y Sra. Smith, Lara Croft, Se busca, Pecado orginal, Agente Satl, Eternals, El turista y la reciente producción con el chileno Pablo Larraín, Maria Callas, son algunos de sus títulos más populares en su nutrida carrera.

Considerando sus diversos trabajos, seguramente tenga afecto especial por muchos de esos filmes y se haya encariñado con más de algún personaje que la haya marcado.

Pero recientemente se refirió a uno en particular, siendo consultado sobre si volvería a interpretarlo, en lo que claramente sería una secuela, precuela o spin-off.

Se trata nada más y nada menos que de Malefica, a quien le dio vida en las películas del mismo nombre, estrenadas en 2014 y 2019 bajo la dirección de Robert Stromberg y Joachim Rønning.

En una reciente entrevista con Deadline, Jolie reflexionó sobre cómo los personajes que ha interpretado en la última década han estado marcados por algún trauma.

“Una persona me dijo: ‘Cada personaje que has interpretado en la última década está un poco traumatizado’”, recordó. Incluso Thena, su personaje en Eternals, tiene “síndrome de estrés postraumático. No está mentalmente estable”, analizó Jolie.

La magia del personaje de Disney

Respecto a Maléfica, Jolie comentó que el personaje es quizá el menos afectado emocionalmente de sus recientes roles, algo valorable y siempre rescatable para evitar la monotonía.

“Estaba pasando por su preocupación por los niños y por cómo la juzgaba la gente. Luchaba, pero en menor medida”. Además, no descartó regresar al papel en el futuro.

Al ser consultada directamente por si volvería a trabajar de la mano de Disney para interpretar a Maléfica, señaló con entusiasmo: “Me encantaría”.

Y si bien no es nada concreto ni mucho menos información que adelante un posible proyecto del título, son declaraciones que ilusionan a los fanáticos.