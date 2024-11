Gissella Gallardo reveló espeluznante episodio de abuso con reconocido personal trainer: “Me toqueteó entera”

Estaban hablando de Mon Laferte y las acusaciones que realizó contra el productor Jaime Román. Entonces, Gissella Gallardo hizo una espeluznante revelación.

La panelista de Sígueme decidió sacar la voz de un complejo episodio de abuso que vivió y que jamás había contado públicamente.

Todo comenzó cuando hablaban de lo difícil que es para las víctimas referirse a estos hechos, aludiendo a la cantante y lo que pasó con el productor de Rojo, Jaime Román.

“A las víctimas de abusos les da mucho miedo. Una al principio no reconoce y no quiere creer que te están haciendo lo que te están haciendo. Y me pasó a mí, a mis 41 o 42 años”, indicó.

El relato de abuso de Gissella Gallardo

Así, con sus compañeros mirándola completamente shockeados, la ex de Mauricio Pinilla decidió relatar su verdad.

Y partió comentando que todo ocurrió en un gimnasio de la capital al que asistía, y donde entrenaba con un “reconocido” personal trainer.

“Por casualidad nos quedamos solos en la clase y empieza a decir que vamos a enlongar y era como... Yo me sentía súper incómoda... Y me quedé callada hasta que llamé a mi hermana y le dije: ‘te mueres lo que me pasó, este gallo como que me toqueteó entera’”, expresó.

Luego, agregó que “me quedé helada, no supe cómo reaccionar. Siendo que yo tengo un carácter súper fuerte y reacciono a las cosas”.

Frente a esto, Julia Vial le dijo “por eso hay que tener mucha valentía para denunciar y jamás descartar (un abuso) de buenas a primeras”, mientras Carla Ballero solidarizó con Gissella Gallardo, sosteniendo que “uno se queda petrificada”.