Antonella Ríos vivió nueva “encerrona” por su relación con Barticciotto: Sergio Rojas destrozó al futbolista delante de ella y lo trató de poco hombre

Antonella Ríos llegó al Qué te lo Digo, el programa donde trabaja cada tarde, y trató de relatar ahí la violenta encerrona que vivió la madrugada del jueves junto a Marcelo Barticciotto.

La actriz y el futbolista venían en el auto de éste, casi llegando a la casa de ella. Y ahí se detuvieron un momento, instante donde se pusieron a hablar.

“Estábamos conversando, estacionados, con el auto detenido”, indicó la intérprete, dando nuevos detalles de lo ocurrido.

Y agregó que “estábamos con el auto prendido, y en un momento se apaga, y como que se reinicia el auto... Primero estábamos sin luces, y ellos venían detrás”.

Antonella Ríos y el asalto junto a Marcelo Barticciotto

Junto a esto, la panelista de Zona Latina indicó qué cosas le habían quitado y cómo había sido el momento con los asaltantes.

Sin embargo, tras toda esta conversación, su compañero Sergio Rojas la enfrentó respecto a la relación que ella mantenía con el ídolo de Colo Colo.

“Yo le dije que no saliera anoche... salió igual”, indicó de entrada, para luego comenzar un palabreo incómodo, donde le dijo de todo a su compañera.

“Se lo voy a decir no solo a Barticciotto, a todos esos pocos hombres que cuando quieran estar con una mujer como Antonella Ríos, primero tienen que ser hombres de verdad, machitos con los pantalones bien puestos. Mi amiga no es un trofeo para vanagloriarse, no es la Copa América, ni tampoco una banda de un concurso de belleza. Es una mujer trabajadora, una mamá que se saca la cresta para conocer a pelotudos, que lo único que buscan es vanagloriarse con una belleza al lado”, disparó.

Y señaló que “si usted Barticciotto o todos los otros que han estado con mi amiga, quieren una foto con Antonella, pídansela, enmárquenla y muéstresela a sus amigos. No ofrezca algo que no puede entregar, no ofrezca hombría ni fidelidad, cuando no conoce la palabra. Lo que pasó anoche era una reunión que nunca debería haber pasado y te lo dije Antonella Ríos”.

Ante esto, Antonella guardó silencio, pero no renegó de su discurso. De hecho, cuando sacó la voz finalmente, reconoció que su relación con el Barti era complicada y de índole amoroso.

“Yo la verdad me siento en una pequeña encerrona, es una situación complicada, difícil de poder poner sobre la mesa. Yo estoy con la conciencia tranquila”, confirmando que “había una conversación pendiente, en un lugar que no era adecuado”.

Entonces, Sergio arremetió que “la situación es muy lamentable, pero yo creo que el universo quería que, de una u otra manera, se expusiese que había una cercanía entre ustedes dos”, a lo que ella asintió, para luego manifestar que “tú quieres decir que, cuando la cosa se transparenta, y vamos viendo quien va saltando. Vamos saltando. Y mientras vamos saltando, uno va viendo que hay detrás, al otro lado del río, siendo súper metafórica”.

“Amiga, ya llegará el hombre que te merezca”, cerró Sergio Rojas, mientras Antonella Ríos concluyó que “yo no tengo nada que esconder, entiendo tus palabras desde donde vienen, pero eso no tiene que ver... yo creo que todo tiene sus sutilezas, sus matices y su contexto. Por eso no me voy a referir más al tema, ni aquí ni en la quebrada del ají”.