Adiós a un ícono mexicano: muere Silvia Pinal, recordada actriz y presentadora de “Mujer, casos de la vida real”

La actriz Silvia Pinal, considerada la última gran diva del cine mexicano, murió a los 94 años en Ciudad de México. Su deceso ocurrió tras varios días hospitalizada por complicaciones derivadas de una infección urinaria, según confirmó su familia la noche del pasado jueves.

La artista, nacida en Guaymas, Sonora, en 1931, dejó una huella imborrable en la historia del cine, teatro y televisión mexicana. Con una carrera que abarcó más de seis décadas y más de 100 películas, destacó por su versatilidad y su capacidad para interpretar tanto papeles ligeros como personajes complejos.

El legado de “Viridiana”

Entre sus obras más emblemáticas se encuentra Viridiana (1961), dirigida por el cineasta español Luis Buñuel. Esta película, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, consolidó a Pinal como una figura internacional. La actriz relataba con orgullo cómo impulsó el proyecto: “Yo escogí a Buñuel, no él a mí. Me enamoré de su cine y su humor negro, y no descansé hasta trabajar con él”.

Junto al mencionado realizador, también protagonizó El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965), formando una trilogía que marcó un hito en la cinematografía mundial.

Una vida multifacética

Además de su carrera artística, Pinal incursionó en la política, siendo diputada, senadora y asambleísta del PRI entre 1991 y 2000. Asimismo, fue promotora de proyectos teatrales y presidenta de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes.

Uno de sus trabajos más recordados, al menos en Chile, fue ser la conductora del programa “Mujer, casos de la vida real”, entre 1986 a 2007.

Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por tragedias, incluida la pérdida de dos hijas, Viridiana y su nieta homónima, además de problemas de salud en sus últimos años.

Despedida nacional

Organizaciones culturales y figuras públicas lamentaron su partida. La Secretaría de Cultura de México destacó su legado como “un pilar fundamental del cine, teatro y televisión”. Televisa-Univision, con quienes colaboró durante décadas, la recordó como “una de las figuras más icónicas del arte mexicano”.