“No estoy dispuesto a que me lo quiten por ser homosexual”: Gino Costa y las adversidades que existen para adoptar un hijo

En un reciente capítulo de Con Dios y Ley, se generó un intenso debate sobre la adopción en Chile y las políticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social. La discusión también abordó el rol de Mejor Niñez, organismo creado en 2021 durante el gobierno de Sebastián Piñera para garantizar la protección especializada de menores vulnerables.

Durante el programa, Gino Costa ofreció una reflexión que sorprendió a los asistentes. “Están más concentradas en cambiar el nombre de Mejor Niñez, que viene del Gobierno de Sebastián Piñera, que fortalecer las infancias”, expresó.

Las barreras de adopción para parejas homosexuales

El periodista de CHV profundizó sobre las dificultades que enfrentan las parejas homosexuales para adoptar en Chile, revelando su propia experiencia y percepción. “Ustedes hablaban de la adopción, suena lindo el discurso, pero anda a ver una pareja super bien constituida de homosexuales o lesbianas, si ellos quieren adoptar es terrible, o sea un delincuente puede”, lamentó.

Ante la consulta sobre si él y su pareja, Pollo Campos, contemplan adoptar, el comunicador fue tajante: “Me encantaría, pero no estoy dispuesto emocionalmente a que me lo puedan quitar por ser homosexual, yo no estoy dispuesto a eso. No es un miedo especulativo, es (así). Hay gente que puede tener antecedentes delictuales y está más arriba de la fila que yo”.

Gino Costa también denunció el complejo trámite de adopción en el país, destacando las desigualdades que enfrentan las familias no tradicionales. “El trámite es durísimo. Buscaremos otras alternativas. Pero es muy duro, porque va más allá del simple cliché de ser papá. Es un aporte, es querer entregar amor de una manera”, aseguró.

“Si esto lo llevamos a una cancha de fútbol, no todos los jugadores entramos en las mismas condiciones. Yo, por ejemplo, entro con una lesión grave, y no puedo meter el mismo gol que todos”, complementó.

Finalmente, el periodista criticó la incoherencia entre el discurso inclusivo y la realidad. “Hay un discurso muy lindo de ‘los queremos, los incluimos’, pero hay un factor valórico que te deja último en la fila”, concluyó.