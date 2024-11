La sorprendente postura de Gisella Gallardo por Mauricio Pinilla: “Todo paso a paso, porque quiero estar bien segura”

En el programa Sígueme de TV+, Gisella Gallardo se sinceró sobre su relación actual con su expareja, Mauricio Pinilla, y dejó entrever la posibilidad de una reconciliación. Aunque aseguró que aún no han retomado la relación, expresó que el exdelantero sigue siendo “el amor de su vida” y que ambos están avanzando “pasito a pasito”.

La comunicadora comentó que el exfutbolista enfrentó momentos complicados tras la separación, pero ha logrado superar muchas de sus dificultades gracias al apoyo profesional: “Estaba muy mal, estuvo intentando muchas veces en clínicas, donde los que lo acompañaban, en todas las ocasiones malas, no estaban. Él no creía en los psiquiatras o psicólogos y hoy día los admira, los escucha y los respeta”, explicó.

Según panelista de Sígueme, Pinilla ha transformado su vida con ayuda de la terapia y se ha convertido en un mejor padre. “Tiene la capacidad de sentarse con los niños y tranquilizarlos cuando están ansiosos. Llegó a ser una persona que no conocíamos”, destacó.

¿Volverán a ser pareja?

Cuando Daniela Aránguiz, compañera de panel, le preguntó si ha habido algún acercamiento romántico entre ambos, Gisella reveló: “Como no ha pasado nada, él está haciendo como un año de celibato, como Justin Bieber y todos esos, que eso va a hacer, que me va a esperar hasta que yo esté lista y preparada para volver, si es que quiero volver”.

La comunicadora subrayó que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre retomar la relación, pues desea actuar con cautela. “Él va a cumplir el año del tratamiento (...) Ya hace un año desde que dejó el alcohol (...) Me ha pedido pololeo, porque yo le digo que estoy separada. Y él me pide pololeo”, afirmó.

“Pero no todavía, porque todo paso a paso. No somos pololos porque quiero estar bien segura, no quiero hacerle daño a los niños, no quiero hacerle daño a él”, concluyó.