“Chamagol” González tras 10 años de la muerte de Chespirito: “Los medios mexicanos me llamaban para darme el pésame” / X

Este jueves 28 de noviembre se cumplen 10 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, ícono actor mexicano que le dio vida a la serie “Chespirito”.

En conversación con Los Tenores de ADN Deportes, Sebastián “Chamagol” González, habló de su relación con la leyenda azteca, a quien homenajeó múltiples veces celebrando los goles con sus personajes.

“Es un lindo recuerdo, se cumple un año más de su partida y yo me acuerdo perfecto que cuando fallece me explotó el teléfono. Muchos medios mexicanos me llamaron para darme el pésame”, comenzó diciendo.

En esa línea, el ex Colo Colo añadió que “para mí fue muy impactante, porque eso representaba absolutamente el homenaje en vida que le pude dar, la relación que tuve con él. Soy un afortunado de tener la oportunidad de jugar en México, que hayan coincidido muchas cosas y que haya tenido la oportunidad de, a través del fútbol, elogiarlo”.

Respecto a cómo se dio esta idea de celebrar como Chespirito, indicó: “Mucha gente piensa que cuando yo llegué a México empecé a celebrar así y eso no fue así, ya que recién el segundo semestre de 2003, en el Azteca, comienza a surgir esta idea (...) Muchos me preguntaban que cómo surgió esta idea y yo les decía que fue sin querer queriendo, y es verdad, ya que se produjo algo inesperado y que me marcó mucho también”.

Consultado sobre el fanatismo de Gómez Bolaños por el fútbol, lanzó: “Él era del América, pero le tenía un cariño especial al Atlante, ya que era el equipo del pueblo. Era admirador de Reinoso, del “pata bendita”, de Don Francisco y le tenía mucho cariño y respeto a Chile”.

Finalmente, González cerró aseverando sobre Chespirito que “yo empiezo a celebrar con los personajes de Chespirito después de conocerlo a él, no antes. Mi sueño siempre fue conocerlo y compartir con él”.