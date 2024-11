¿Se va o se queda? Carlos Palacios rompe el silencio y aborda las dudas sobre su futuro en Colo Colo

Carlos Palacios vive días claves para definir su futuro en Colo Colo. El atacante de 24 años ha sido vinculado hace varios meses con clubes del exterior, principalmente Boca Juniors, y su continuidad en los albos sigue siendo una incógnita.

El cuadro “Xeneize” ha hecho público su interés por el formado en Unión Española. Sin embargo, las tratativas entre el jugador y el popular club argentino no se han concretado y todavía no existen certezas sobre el destino de la “Joya”.

Al respecto, fue el propio Palacios quien, desde sus vacaciones, rompió el silencio a través una transmisión en vivo en TikTok y aclaró que aún no ha definido su próximo destino de cara a la temporada 2025.

“Todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Ahora estoy de vacaciones y disfrutando. No he hablado nada. Así que todo bien”, respondió el futbolista ante la consulta de un seguidor.

Cabe recordar que Carlos Palacios tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2025, por lo que en caso de no concretar su salida, deberá presentarse a los entrenamientos del equipo de Jorge Almirón cuando comience la pretemporada el 19 de diciembre.