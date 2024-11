“Por ahí cuando sea más grande...”: Hijo de Rafa Araneda se refiere a la posibilidad de seguir sus pasos en la TV

El joven Vicente Araneda, hijo de los comunicadores Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, ha ganado notoriedad recientemente gracias a su participación en el podcast Tenemos que hablar. En este espacio conducido por sus padres, el adolescente de 17 años relata experiencias personales y aborda temas relacionados con sus planes y aspiraciones a futuro.

En uno de los episodios más recientes, Vicente, quien recientemente cumplió 17 años, habló sobre un emprendimiento que ha iniciado, mostrando su interés por explorar diferentes caminos. Pero más allá de sus proyectos actuales, también dejó en claro cuál es su gran sueño.

“Ahora no estoy muy seguro de en qué me gustaría trabajar. Tengo muy claro que quiero hacer algo relacionado con deporte hasta el momento. Lo que estoy pensando hacer es terminar mi carrera universitaria acá y después ir a España a hacer un curso como entrenador de fútbol”, expresó en una entrevista con La Cuarta.

¿Llegará a la televisión como su papá?

A pesar de su inclinación por el deporte, Vicente no descarta incursionar en el mundo de la televisión y seguir los pasos de su padre como animador. Al respecto, señaló: “He estado pensando mucho en lo de animar programas, así como hace mi papá, seguirle los pasos. Tampoco me disgusta la idea, no me disgusta para nada, pero creo que estoy más inclinado a lo de ser un entrenador de fútbol”.

“Por ahí, cuando sea más grande o si es que no funciona muy bien lo de entrenador de fútbol, yo creo que me podría ir tirando más a ese lado de animador, programas y televisión”, concluyó.