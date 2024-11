“No nos enorgullece”: DT de la Proyección de la UC reacciona a la caótica pelea en partido con Unión Española

Este miércoles, Unión Española se impuso 1-0 a Universidad Católica y logró avanzar a la final del Torneo de Proyección, en un encuentro que terminó con una caótica pelea entre ambos equipos en las canchas de San Carlos de Apoquindo.

Una vez finalizado el encuentro, Hernán Madrid, entrenador de los “Cruzados”, conversó con ADN Deportes y lamentó los incidentes que empañaron el partido válido por las semifinales del campeonato en el Fútbol Joven.

“Es algo que esperamos que no vuelva a suceder. Vamos a ver las imágenes, me tocó estar muy cerca de lo que pasó, también hay provocaciones, pero esperemos que no vuelva a suceder porque no le viene bien a nadie”, señaló.

En esa línea, el DT de la UC señaló que: “Nosotros con el club deberíamos ver qué medidas tomar para que esto suceda. Es fútbol, son niños en este proceso de ser grandes, jugadores que están adquiriendo una madurez y que a veces caen en lo que no nos hace bien como club”.

Asimismo, se refirió a las provocaciones entre ambas hinchadas que iniciaron la pelea y explicó que: “Ya hemos jugado un montón de playoffs y cuando nos tocan este tipo de partidos pasan cosas. Gritan más de la cuenta, los papás son apasionados. No es una barra que nos viene a alentar, pero es fútbol y esperemos que como club lo podamos resolver”.

“Es algo que no nos viene bien y no nos enorgullece. Esperemos que en otros partidos no pase nada, porque queremos verlos competir y celebrar. Si Unión tenía que celebrar es porque mereció pasar y nosotros debemos aprender a lidiar con la frustración”, sentenció.