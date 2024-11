“No me agrada esto de sacar puntos por escritorio”: Históricos de la U no quieren que el club recurra al TAS

En las últimas horas, se dio a conocer que la directiva de la U. de Chile finalmente no recurriría al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la denuncia de desacato en contra del DT de Colo Colo, Jorge Almirón.

Según información de Mega, al no tener nuevos antecedentes respecto a los presentados ante el Tribunal de Disciplina, Azul Azul desistiría de ir al TAS, dando por concluido el año.

Históricos del club esperan que la U no recurra al TAS

Víctor Hugo Castañeda, quien fue jugador y técnico de la U. de Chile, conversó con ADN Deportes y se mostró a favor de que Azul Azul no lleve su denuncia al TAS.

“Me parece bien que la U no persista en el reclamo, porque creo que no va a llegar a nada. El tema ya está, ya fue. No hay mucho más que decir. Es inoficioso recurrir a una instancia mayor”, señaló el otrora volante nacional.

Quien también se sumó al tema fue Diego Rivarola. En diálogo con ADN Deportes, el histórico delantero de los azules comentó: “A mí me incomoda un poco el tema. Me parece que ya no hay que insistir con esa situación. A mí no me agrada esto de sacar puntos por escritorio”.

Además, el exfutbolista trasandino apuntó a las bases del Campeonato Nacional. “Hay que poner atención en este tipo de reglas para que situaciones así no se vuelvan a repetir, porque son situaciones incómodas para todos. Más allá de si la U va o no al TAS, hay un tema reglamentario que hay que verlo bien”, indicó Rivarola.

Por último, el atacante que marcó 101 goles en el cuadro universitario mencionó: “La U tiene que mirar para adelante, creo que se le viene un buen año, con copas internacionales después de mucho tiempo. El equipo tuvo una buena temporada 2024, a pesar de que no ganó el Campeonato Nacional. Fue un año positivo para la U”.