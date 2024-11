Importante anuncio desde el Congreso podría darle un gran plus a la Roja con nuevos convocados para las Eliminatorias Sudamericanas / Agencia Uno

Durante este martes y tras una votación unánime, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, despachándolo de inmediato al Senado.

Durante las últimas décadas, Chile ha nacionalizado por gracia a varios deportistas, pero el camino de los cinco años de residencia, se suma otra importante novedad que podría cambiar muchas cosas a futuro.

Tras una indicación que presentó la diputada Erika Olivera (Demócratas), la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización aprobó un inciso revolucionaría el deporte nacional.

“El plazo indicado se reducirá a dos años en el caso de extranjeros que desarrollen actividades deportivas de alto rendimiento que permitan representar al país en eventos internacionales. Respecto de los menores de 18 años, el plazo de residencia para solicitar la nacionalidad chilena se reducirá en la misma medida, si se trata de deportistas que estén en condiciones de representar al país internacionalmente. Ambas situaciones deberán ser acreditadas por la autoridad competente”, se explica.

En ese sentido, la diputada Erika Olvera sostuvo en conversación con AS Chile que “he conocido cientos de casos de niños, niñas y jóvenes que se proyectan como destacados deportistas en diversas disciplinas y que compiten en torneos nacionales con excelentes resultados, pero que no pueden representar a Chile porque no son nacionales, a pesar de que han vivido gran parte de su vida en Chile”.

En esa línea, añadió que “hemos recurrido innumerables veces a las autoridades competentes para que faciliten la nacionalidad, pero en muchos casos no hemos tenido respuestas. Por eso, buscamos reducir de cinco años a dos años el tiempo de residencia en nuestro país para deportistas de excelencia en todas las disciplinas, que representen o puedan representar a nuestro país en competencias internacionales”.

En ese sentido no solo el deporte olímpico podría acoger esta medida, sino que también el fútbol chileno. La norma indica que deben ser deportistas profesionales y de alto rendimiento. Cualquier deportista con este perfil podría calificar.

Respecto a extranjeros que jueguen en Chile, Alan Saldivia o Leandro Fernández, con solo dos años en el país, podrían aspirar a ser chilenos. Maximiliano Falcón, que llegó en 2020, estaría mucho más cerca de obtener la nacionalización, lo mismo con Fernando Zampedri de Universidad Católica.

De concretarse lo anterior, la Roja podría sumar varias alternativas nuevas para los siguientes partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.