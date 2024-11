“Fue un desastre”: Daniel Craig se sinceró sobre el aspecto más complejo de interpretar a James Bond

Daniel Craig es uno de esos actores más populares en la industria cinematográfica, atravesando una etapa especial en su carrera con 56 años de edad y un legado importante.

Cowboys & Aliens, Glass Onion, La chica del dragón tatuado y Queer son solo algunas de las películas más destacadas en su extensa y sólida trayectoria.

Pero sin lugar a dudas el rol protagónico en una de las sagas más reconocidas dentro del cine de acción como James Bond marcó su carrera, pasando a la historia como el icónico personaje.

Con su primera aparición en Casino Royale (2006) marcó el inicio de una era tanto para el mundo del entretenimiento como en su vida personal. Y es que fueron 15 años en ese papel lanzando un total de cinco películas, terminando con Sin tiempo para morir (2021).

Tal y como era de esperarse, este hecho cambió para siempre la vida de Craig, dándole un impulso a su carrera y posicionándolo como uno de los intérpretes más valorados.

Sin embargo, ese cambio tan repentino y revulsivo no significó únicamente cosas buenas, ya que el actor reconoció que ha sufrido el peso y agobio que existe a esos niveles de fama.

Todo “un desastre”

En conversación con The New Yorker, Daniel se sinceró respecto a cómo la fama inesperada lo afectó de sobremanera, sobre todo tras asumir un rol que muchos criticaron al inicio, pero que finalmente consolidó su carrera.

“Estaba realmente conmocionado”, comenzó diciendo el intérprete, describiendo el impacto inmediato del éxito de la película, algo que nuna imaginó cuando aceptó el papel.

“Pasé de que nadie creyera que era el adecuado para el papel, a que todos amaran Casino Royale. Fue abrumador. Perdí mi privacidad y mi anonimato”, relató quien al día de hoy es uno de los rostros más representativos del Agente 007.

Craig recordó cómo enfrentó la presión, asegurando que la experiencia no fue fácil: “Fue un desastre total. Si me hubiera pasado a los diecinueve años, creo que no lo habría soportado. Incluso a los treinta y cinco, caí en un agujero oscuro. Me encerré en casa, no salía, me sentía paranoico... y con razón”.

El actor también reflexionó sobre las implicaciones emocionales de la fama. “Creo que cualquiera que se haga famoso y tenga un poco de corazón lamenta la pérdida de su vida anterior. Hay cosas maravillosas que vienen con ello, pero la libertad que tenías como alguien semi-anónimo desaparece. Y luego te das cuenta de que solo te queda seguir adelante”.

Tras despedirse del icónico espía en No Time to Die, el actor experimentó un cambio significativo en su carrera. “En cierto modo, sentí que de repente era libre. Cuando empecé a hacer Bond, sentía que tenía que trabajar entre películas, pero al final del día estaba demasiado agotado. No podía dedicarle energía a otros proyectos”.