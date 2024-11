Caso Monsalve: amiga de la denunciante entrega revelador testimonio contra el exsubsecretario

Una declaración clave presentada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte detalla que una funcionaria del Ministerio del Interior y amiga cercana de la denunciante de Manuel Monsalve, corroboró las afirmaciones de la presunta víctima. Durante la audiencia de este miércoles en la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado asesor de la fiscalía, Nicolás Calvo, destacó que la mujer fue testigo de una conversación donde la denunciante enfrentó al exsubsecretario sobre la falta de consentimiento en los hechos denunciados.

Según la Fiscalía, la denunciante relató el 24 de septiembre los hechos a dos compañeros de trabajo. En su testimonio, la nueva testigo confirmó haber visto una herida en la frente de la víctima, tipo mordisco, que ella intentó ocultar con maquillaje.

La importancia de esta declaración, explicó Calvo, radica en que las lesiones corroboradas no fueron constatadas en el informe sexológico debido al tiempo transcurrido desde el incidente.

Enfrentamiento con Monsalve

El abogado relató ante el tribunal que la denunciante, tras sospechar haber sido abusada sexualmente, enfrentó a Monsalve. Según el testimonio de la colega y amiga, en esa conversación la víctima expresó: “No me acuerdo de lo que pasó, necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, su placa patente, porque yo no consentí a nada.” Ante estas palabras, Monsalve habría tomado su rostro con las manos y respondido: “Disculpa por lo que hice”, publica La Tercera.

.