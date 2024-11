Bancada PS exige aclaraciones al Partido Republicano por supuestos vínculos en denuncia contra el Presidente Boric: “No todo vale en política”

La bancada del Partido Socialista (PS) arremetió contra el Partido Republicano, exigiendo aclaraciones sobre la denuncia por difusión de imágenes íntimas presentada contra el Presidente Gabriel Boric.

Los parlamentarios cuestionaron el vínculo entre la denunciante y su abogado, un militante republicano, insinuando que podría tratarse de un montaje político. A la persona a la que se haría referencia es Jaime García Bozzo, expareja de la mujer, quien este miércoles aseguró que no es ni asesor ni representante de ella en la causa.

“Yo no soy el asesor de ella, yo no soy parte de la causa y yo no soy el querellante, mucho menos. Entonces eso aclarar, porque yo expliqué en qué contexto yo salgo como a colación en este punto”, expuso el jurista en “Contigo en la Mañana” de Chilevisión.

“No todo vale en política”

Bajo ese contexto, a través de un comunicado, el jefe de la bancada PS, Daniel Melo, declaró: “No todo vale en política. Esperamos que el Partido Republicano y el abogado de la denunciante den explicaciones. No podemos seguir debilitando las instituciones democráticas, especialmente la figura presidencial, con acusaciones que buscan réditos políticos personales”.

Por su parte, el subjefe de los parlamentarios socialistas, Nelson Venegas, fue más allá, señalando que la derecha está detrás de un eventual montaje: “Esto le hace muy mal a la política. ¿Por qué la diputada Camila Flores, en un programa de televisión, adelantó que entre martes y miércoles habría una ‘bomba’? ¿Sabía algo sobre esta denuncia? Es hora de que expliquen si están detrás de este tipo de maniobras”.

En la misma línea, la diputada Ana María Bravo llamó a proteger los procesos judiciales: “No podemos permitir tantas filtraciones en casos delicados como este. Hay que proteger a las víctimas, pero también la legitimidad del proceso judicial, que no debe ensuciarse con maniobras políticas”.

Además, el diputado Daniel Manouchehri cuestionó las circunstancias de la denuncia: “Esto huele mal. Una denunciante dice que perdió un pendrive hace 10 años y, casualmente, el Presidente es acusado de difundir imágenes de ese dispositivo. Esto parece un montaje. ¿Qué relación tiene el Partido Republicano con esta denuncia y con el abogado involucrado, que además es expareja de la denunciante?”.

El PS cerró su intervención exigiendo respuestas claras del Partido Republicano y un llamado a centrarse en las prioridades legislativas en beneficio de los ciudadanos.