El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó en ADN Hoy la intervención de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la comisión investigadora del caso Monsalve, donde la secretaria de Estado realizó una serie de autocríticas respecto a la reacción y rol del Gobierno.

Al respecto, el parlamentario calificó como “una buena señal” la asistencia de la ministra. “El mea culpa más valioso que hace es reconocer de que se le podía haber pedido la renuncia antes al subsecretario Monsalve”, dijo.

Agencia UNO | La ministra del Interior, Carolina Tohá, en la comisión investigadora del caso Monsalve Ampliar

No obstante, sostuvo que “el Gobierno no ha logrado despejar la duda de si esto se intentó ocultar o no (...). Lo he dicho del día uno, creo que el Gobierno intentó ocultar esto hasta después de las elecciones municipales”.

Evelyn Matthei

Por otro lado, Guillermo Ramírez se refirió al rol de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en los comicios pasados: “Ella se comprometió mucho con la elección municipal, participó activamente (...). Y el resultado es muy bueno, creo que Evelyn queda fortalecida”.

Agencia UNO | La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei / Lukas Solis Saez Ampliar

Esto, “porque en el conteo sacamos más alcaldes y más votos de alcaldes, más concejales y más votos de concejales, más cores y más votos de cores, menos gobernadores pero más votos de gobernadores. Por lo tanto, queda claro que el liderazgo de Evelyn Matthei sí influyó para tener un buen resultado”, añadió.