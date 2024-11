Habla denunciante del Presidente Boric y asegura ser víctima de persecución: “Yo no quería hacerlo público”

Tras conocerse una denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric, la denunciante declaró que no buscaba hacer pública la denuncia y aseguró ser víctima de persecución.

La acción legal, ingresada en septiembre ante la Fiscalía Regional de Magallanes, acusa al Mandatario de la supuesta difusión de imágenes privadas en hechos ocurridos entre 2013 y 2014.

Bajo ese contexto, la tarde de martes, en conversación con Meganoticias, la denunciante expuso: “Es supercomplicado para mí el tema, porque es algo superprivado, yo no soy una persona pública. Yo no quería hacerlo público, lo hizo público la persona. Y no es contra él no más la denuncia, es contra quien resulte responsable también”.

La mujer explicó que su denuncia es “por difusión de imágenes privadas y porque me han hackeado durante este último año”.

Respecto a las imágenes que el abogado del Presidente Boric afirma que ella habría enviado, la denunciante negó haber compartido contenido íntimo con el Mandatario. “No le he compartido ninguna foto íntima. No he compartido nada mío personal con nadie”, subrayó.

Él tiene su versión y yo tengo mi versión”

La mujer reconoció que el caso está en una etapa inicial y evitó entregar más detalles: “Él tiene su versión y yo tengo mi versión. Esto tiene que seguir un curso regular. No es momento de dilucidar lo que pasó”. A pesar de ello, insistió en que continuará con el proceso judicial “hasta llegar al final”.

Además, se refirió al delito por acoso sexual mencionado por la defensa del jefe de Estado, explicando que su acusación se basa en una figura penal por persecución y no en acoso físico. “Es algo especial, no es físico. Es una figura penal específica”, aclaró.

Críticas a la exposición del caso

La denunciante expresó su molestia por la forma en que el caso fue revelado al público, criticando que ni siquiera se hayan cumplido dos meses de investigación. “Qué lástima que se haya publicado de esta forma. Esto me afecta mucho, estoy con tratamiento médico”, indicó.

Finalmente, insistió en que no busca protagonismo: “No quiero aparecer en entrevistas ni que hablen de mí. Esto es algo particular y privado”.