Del Potro y su durísima confesión antes de enfrentar a Djokovic en su partido de despedida: “Me siento atrapado en un cuerpo que no responde”

Uno de los mejores tenistas que ha tenido Argentina en su larga historia, Juan Martín Del Potro, hace muchos años lucha con lesiones que lo tienen a maltraer y no le permitieron continuar con la gran carrera que estaba construyendo.

Esas dolencias físicas lo obligaron a que, a sus 36 años, esté preparándose para el partido con el que se despedirá para siempre del tenis.

En la previa al duelo que protagonizará el domingo junto a Novak Djokovic en Parque Roca, el trasandino publicó un emotivo un video con el relato de los padecimientos físicos que diariamente sufre debido a las lesiones en su rodilla.

“Cuando juego el último partido con Delbonis, la gente esto no lo supo y nunca lo conté, al día siguiente me tomé un avión a suiza y me volví a operar la rodilla en la que fue mi quinta cirugía. A partir de ahí nunca más hice públicas mis cirugías”, comenzó diciendo en la red social.

En esa línea, añadió que “estuve dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea me operaron, hice rehabilitación y no funcionó. A los 2 meses y medio me dicen que me volvían a operar, fue la sexta. Me fui a Estados Unidos a seguir rehabilitando y, entre cirugía y cirugía, probaba tratamientos. Debo tener más de 100 inyecciones en las piernas, caderas y espalda. Me infiltraron, me sacaron tendones, me quemaron nervios, un sufrimiento diario”.

Tras lo anterior, continuó con sus dolorosas declaraciones. “Me duele muchas veces para dormir, me pegan pinchazos que son muy feos. Viene siendo como una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar una solución y buscando médicos y alternativas y todavía no la encuentro. Me siento atrapado en un cuerpo que no responde”, indicó

Finalmente, Del Potro manifestó que “ojalá algún día se acabe esto porque quiero vivir sin dolor”, dado que “mi vida cotidiana no es lo que yo deseo”, porque “me quitaron la ilusión de lo que siempre me gustó hacer que es jugar al tenis, es difícil tener que caretear todo las 24 horas, es muy complicado”.