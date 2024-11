“Me dan ganas de volver a Chile y estar en un equipo grande”: Diego Valdés aborda las críticas por su nivel en La Roja

Santiago

Si hay un jugador que ha tenido problemas para tener continuidad en el último tiempo es el volante Diego Valdés, que en la última doble fecha eliminatoria se lesionó tras el encuentro con Perú, instancia que le impidió jugar contra Venezuela.

Para peor, el formado en Audax Italiano se mantiene al margen en su club, América de México. “Me lesioné del sóleo. Quiero estar en los partidos importantes con América, pero aún no me dejan correr. En una semana o cinco días espero estar con el equipo de vuelta”, explicó el jugador de 30 años, en diálogo con el sitio Al Aire Libre, donde describió cómo se dio la situación.

“Dos días después del partido en Lima se me apretó el gemelo y los doctores me realizaron una resonancia en donde decidieron liberarme por el cuidado de mi salud y para que no se agrandara la lesión”, reconoció Diego Valdés, lamentando el hecho de no haber podido aportar para la victoria ante Perú.

“Las chances que tuve me dejaron con una deuda por no hacer un gol, pero se sumó un punto y luego contra Venezuela tres, ya que había que ganar sí o sí, porque lo necesitábamos. Todavía hay chances y mientras exista uno, dos o cinco por ciento de opción de jugar un Mundial, vamos a luchar hasta el final”, enfatizó.

Diego Valdés y las críticas a su nivel

El volante nacional ha sido cuestionado tanto por su poca continuidad en la selección como por el hecho de no refrendar el nivel que le ha permitido ser bicampeón con el América de México vistiendo La Roja, cuestión para la cual tiene su teoría.

“Pienso que no haber pasado por un equipo grande en Chile e irme joven al extranjero, no me permitió mostrar todo mi fútbol y a veces me critican más de lo que parece”, dijo, sin descartar la chance de competir en suelo nacional.

“Han pasado muchas cosas. A raíz de ello algunas veces me dan ganas de volver a Chile y estar en un equipo grande, pero no sé si sea lo adecuado para mí o mi familia, en todo sentido. Todo lo que veo es por ellos”, comentó, desmarcándose de rumores que desde el año pasado ya lo han situado en clubes de Portugal o España.

“Sería lindo volver a Chile y jugar en un equipo grande para que me vean más de cerca, que te vean todos los fines de semana. Pienso que ir a Europa es muy exagerado, porque con más 30 años estoy en una edad en la que pienso en mis hijos, donde estén tranquilos ellos”, concluyó Diego Valdés.