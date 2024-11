Carabineros allana viviendas en Pedro Aguirre Cerda tras balacera que dejó a un funcionario policial herido

Personal de Carabineros realiza una serie de allanamientos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana, luego de que un funcionario de la institución resultara herido durante una balacera con desconocidos.

El hecho concluyó con el uniformado lesionado y con un adolescente de 16 años detenido, mientras que el resto de la banda, al menos dos sujetos, se mantienen prófugos.

Sobre esto se refirió el fiscal a cargo del caso, quien detalló que “hemos realizado varias diligencias apoyadas por carabineros”. “Se ingresó a un domicilio que corresponde al domicilio del detenido. Se encontraron algunas cosas de interés para la investigación, pero son elementos que deben ser periciados”, señaló.

En ello, detalló que en dicha vivienda se hallaron “un par de aparatos electrónicos”, pero “armamento no se encontró”.

Finalmente, el persecutor confirmó que el adolescente no habría sido el autor de los disparos, sino uno de los antisociales que se mantiene prófugo. “El detenido es un adolescente de 16 años. No se le ha tomado declaración, y probablemente no va a ser necesario”, dijo el fiscal.

“El adolescente no es quien dispara a la persona, sino que es uno de los que va con los otros sujetos y el que manejaba el vehículo es el que dispara”, aseveró.

Este incidente ocurrió cuando Carabineros intentó fiscalizar un vehículo que transitaba a exceso de velocidad en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En ese momento, tres hombres descendieron del automóvil y uno de ellos efectuó una serie de disparos hacia la patrulla de Carabineros.

Las pericias determinaron que el vehículo usado por los sujetos mantenía encargo por robo, y que se perpetraron al menos 25 disparos contra el carro policial.