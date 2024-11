En medio de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, el fiscal Xavier Armendáriz protagonizó un tenso momento con la prensa en las inmediaciones del Estadio Nacional.

Al ser abordado por periodistas que buscaban declaraciones sobre el caso penal de Manuel Monsalve, el funcionario del Ministerio Público se mostró visiblemente incómodo y evitó responder cualquier pregunta.

“Me quiero ir a mi casa. En serio, ¿me podrían dejar caminar?”, expresó Armendáriz, reflejando su molestia ante la insistencia de los reporteros que intentaban obtener información. A pesar de las reiteradas consultas, el fiscal reiteró: “No puedo hablar, soy un fiscal de la república”, dejando claro que no realizaría comentarios sobre la investigación.

Armendáriz Logró retirarse y trasladarse hacia su hogar

El caso de Manuel Monsalve ha atraído atención mediática tras su reciente traslado desde el penal de Rancagua al anexo penitenciario Capitán Yáber. Esta decisión vino después de que el exsubsecretario de Interior fuera de blanco de amenazas por parte de internos (y sus familias) que están vinculados al narcotráfico.

El fiscal Armendáriz, quien lidera esta investigación, no dio detalles adicionales sobre el caso ni sobre los cuestionamientos en torno al procesado. Y tras lograr votar, el funcionario del Ministerio Público se retiró rápidamente del local de votación para dirigirse hacia su domicilio.