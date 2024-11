José Antonio Kast acusa a Tomás Vodanovic de intervencionismo electoral: esta fue la tajante respuesta del alcalde de Maipú

Santiago

Cerca de las 10:00 horas, el excandidato presidencial José Antonio Kast entregó una declaración pública tras votar en Paine, esto de cara a las Elecciones de gobernador regional que se viven este domingo 27 de noviembre en Chile.

“Hacerle un llamado a todas las personas que hoy día ejercen algún tipo de liderazgo que no hagan intervención electoral”, señaló, según lo que indicó CHV Noticias.

“Hace pocos momentos, pude escuchar la intervención del alcalde Vodanovic y no fue una intervención llamando a votar, fue una intervencionismo político. Eso tenemos que aprender que no se hace en el día de la elección, el día de la elección no se hace campaña, se le invita a votar a las personas con calma”, sumó.

“No se habla de las características buenas o malas de los candidatos, y creo que el Servel tiene que tomar cartas en este asunto porque fue una clara intervención electoral. El resto de los líderes que he podido observar en sus votaciones, han sido muy tranquilos en llamar a la ciudadanía a ejercer su derecho a voto”, sentenció Kast.

La respuesta de Tomás Vodanovic

Tiempo después, el mismo medio abordó a Tomás Vodanovic para recoger sus declaraciones sobre las palabras que realizó José Antonio Kast.

“No, yo no peleo con nadie, menos con José Antonio Kast. Que pelee solo no más”, partió diciendo.

“¿Qué le voy a decir? Estamos en un proceso electoral limpio, cada persona tiene su opinión formada tiene que acercarse con mucha tranquilidad a las urnas a votar, y nosotros velar porque el proceso se desarrolle de buena forma”, dijo el alcalde de Maipú.