Jorge Almirón fustiga la denuncia de la U: “Estaban con 10 puntos de ventaja, no es culpa nuestra de que los pasáramos”

Santiago

Habiendo cerrado la temporada con dos títulos en su primer año dirigiendo a Colo Colo, Jorge Almirón ya proyecta el 2025 en torno al “Cacique”, instancia en la cual hay incertidumbre respecto a la continuidad de una de las figuras del plantel, Carlos Palacios.

“Es un chico adorable, modificó bastante su cuerpo. Ha tenido más continuidad, pasó a ser inamovible en el equipo. Hubo momentos de duda, pero cada vez que jugó, rindió y cada vez mejor. Recién tiene 24 años. Le tocó vivir muchas cosas ya, jugar en Brasil. Está en el mejor momento de su carrera, está estable emocionalmente”, comentó en diálogo con La Arenga del Abuelo.

“No tengo duda de que puede rendir en el club al que vaya, pero sigue siendo jugador de Colo Colo. Se irá si alguien paga la cláusula. Él sabe que lo queremos acá, es un jugador muy importante, es el goleador del equipo”, recalcó respecto al futuro de Carlos Palacios, junto con tener en cuenta cómo ha sido dirigir a Arturo Vidal.

“Es muy fácil tenerlo en el plantel. Lo conocí cuando estaba preparándose en Juan Pinto Durán, cuando ya no tenía club. Se habló con la directiva, empezó de menos a más y en un momento había hasta críticas, pero en los partidos fuertes se prepara bien. El segundo semestre lo jugó casi completo, aporta en el día a día. Es muy querible, muy fácil de llevar”, remarcó.

Jorge Almirón y la denuncia de la U

El DT de Colo Colo también se explayó en torno al reclamo hecho por los azules para intentar restarle puntos por secretaría por supuesto desacato en el partido ante Huachipato.

“Se agarraron de algo que no es culpa nuestra. Estaban con 10 puntos de ventaja, no es culpa nuestra de que los pasáramos. Hicimos nuestra parte y hasta ahí yo puedo explicar. Lo digo con respeto, que nos tocó ganar. No me estoy burlando. Me preocupaba que esto fuera determinante para un torneo”, planteó, cuestionando el procedimiento.

“Le echaron la culpa a don Víctor Vidal, pobre, que hace 25 años trabaja en el club como coordinador y hace siempre lo mismo. Le sacaron fotos al utilero, el pobre no sabía qué hacer”, concluyó Jorge Almirón.