Claudia Conserva genera preocupación luego de que llegara a votar en silla de ruedas su local de votación

Durante la jornada de este domingo 24 de noviembre, se llevaron a cabo las votaciones de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores. Y una que asistió a votar fue Claudia Conserva.

La animadora televisiva llegó acompañada de Juan Carlos “Pollo” Valdivia, sin embargo, causó preocupación al presentarse en el local de votación en silla de ruedas.

Fue la misma Claudia Conserva, quien en el año 2023 superó el cáncer de mamas, la que aclaró a sus seguidores la razón de por qué se presentó a votar en esas condiciones.

“Listo, voté”, escribió en Instagram, y luego explicó: “Corriendo junto a Pollo Valdivia un macetero enorme con nuestro pino natural de Navidad, ocupé tanta fuerza que se cortó la cuerda y me fracturé el peroné. Así no más po”.

La reflexión de Claudia

Tras ello, la mujer que es rostro de TV+, reflexionó: “Las cosas de la vida… Me acordé de un post anterior donde decía que uno no sabe cuando no podrá moverse, por eso había que aprovechar de hacerlo mientras se pueda”.

Finalmente, un poco afectada por las consecuencias de esta lesión, Claudia Conserva concluyó: “Hoy, lo que más lamento es no poder hacer pilates, pero el haberlo hecho antes me permite moverme mucho mejor con la fractura y la bota, en fin. Les cuento cómo evoluciona esto”.