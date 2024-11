“Vas a tener que pagar”: Expareja de Edmundo Varas lo acusa de nunca haberse hecho cargo de la hija de ambos

En Only Fama, Francoise Perrot reveló detalles sobre la compleja relación entre Edmundo Varas y Florencia, la hija de ambos. Según la exintegrante de Mekano, el exchico reality no solo ha incumplido el pago de la pensión alimenticia, sino que además no tiene contacto con la adolescente, quien ya tiene 14 años.

“Todo el mundo lo sabe, tuve una relación con Edmundo. Y él nunca se ha hecho cargo económicamente ni emocionalmente”, aseguró Francoise. Y luego, reveló que entre el exfubolista y la hija de ambos, “no hay vínculos”.

Enseguida, recordó que “después de un tiempo, él me demandó por visitas. Mi hija era muy chica, era muy guagua. Y todavía estaba Edmundo con estos temas de que se expuso televisivamente, con sus agresiones, su locura (...) Y esa fue la primera instancia, y la Flo era muy chica, y yo no quise exponerla a visitas con él”.

“Era muy chica todavía para exponerla a un papá que no sabía bien su... Y él nunca se quiso hacer los exámenes psicológicos que le pidieron”, complementó.

La defensa de Edmundo Varas

En respuesta, el exchico reality defendió su posición y negó las acusaciones. “Se ha dicho tanta mentira que llega un minuto en que uno dice, bueno, tengo que hablar, tengo que decir, no lo que pienso, sino lo que es, lo que es real. Es como abrir heridas del pasado. Yo cicatricé, obviamente, lo pasé muy, muy mal”, afirmó.

“Yo siempre quise estar con Florencia, siempre la busqué. Inicié un proceso judicial en la primera etapa, estoy hablando de primera etapa, son doce años, primera etapa entre dos a tres años con un abogado que llegamos a un acuerdo extrajudicial que no se respeta”, añadió

Tras ello, el exfutbolista sostuvo que “si no hay amor, si no hay adultos que quieran establecer este vínculo, se hace muy difícil, no es que dependa de mí, yo vengo doce años buscándola”. Y luego agregó: “Me hice cargo, me hice responsable, pedí ayuda, hice todo lo posible”.

Francoise volvió a arremeter contra el padre de su hija

Francoise, sin embargo, desmintió algunos detalles entregados por Edmundo Varas. “Bueno, la Flor no tiene doce años, tiene catorce, va a cumplir 15 en febrero. La Florencia ya está grande, lo cual yo creo que todos los niños, ya después de los doce, trece, catorce años, empiezan igual a buscar, a preguntar, sobre su padre biológico”, aclaró.

Además, la exMekano fue enfática al criticar la falta de responsabilidad de su expareja. “Vas a tener que pagar en algún momento, por algo tu hija no te quiere ver, eso no lo vas a forzar. Vas a tener que pagar, como todos los papitos corazón de este país”, señaló.

También destacó que ha sido su expareja, Felipe Barriga, quien asumió el rol paterno en la vida de la adolescente. “Aunque para la Florencia nunca Edmundo ha sido su padre, porque fue mi ex pareja la cual la crio, que es Felipe, hasta el día de hoy”, expuso.

Finalmente, Francoise adelantó que planea presentar una demanda por pensión alimenticia contra Edmundo Varas la próxima semana, reiterando que es momento de que asuma sus obligaciones como padre.

“Mi hija se lo merece, está creciendo, creo que no se las tiene que llevar peladas, como todas las mamás que estamos pasando esto (...) La hija es de los dos, él lamentablemente no la crio, pero tiene que pagar”, concluyó.