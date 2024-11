Revelan millonaria deuda que tendría Joaquín Lavín León en medio de investigación a Cathy Barriga

El diputado Joaquín Lavín León, esposo de Cathy Barriga, se encuentra en el centro de una compleja situación tanto judicial como financiera. Lavín está bajo la lupa de la Fiscalía, que investiga su presunta participación en un caso de malversación de fondos públicos relacionado con la Municipalidad de Maipú. Según trascendidos, su formalización sería inminente, a la espera de los resultados de los peritajes a la evidencia incautada en su oficina del Congreso.

Además de sus problemas legales, el parlamentario enfrenta serias complicaciones financieras. El periodista Sergio Jara reveló que Lavín arrastra una deuda millonaria que superaría los $600 millones. Este problema habría motivado la reciente reaparición pública de su padre, el exalcalde Joaquín Lavín, quien visitó a Cathy Barriga en la Cárcel de San Miguel.

Lukas Solis

“El padre se acercó para administrar la crisis familiar, tanto por la situación judicial de Cathy Barriga como por las deudas de Joaquín Lavín Jr.”, señaló Jara durante el programa Contigo en la Mañana. Según el periodista, Lavín padre ha estado en contacto con abogados para buscar soluciones a los problemas económicos de su hijo.

Deudas en el mercado informal

Aunque no se conoce con exactitud el origen de las deudas, se especula que podrían estar relacionadas con préstamos adquiridos en el mercado informal. “Hay deudas que no aparecen en el reporte financiero porque no están reguladas, sino que provienen de prestamistas informales”, explicó Jara. A pesar de no calificarlas como ilegales, el comunicador destacó la gravedad de la situación, describiéndola como “con el agua hasta el cuello”.

Acciones familiares

En medio de esta crisis, Joaquín Lavín padre estaría desempeñando un rol clave en el manejo de la situación. Además de asistir a Barriga, habría asumido un papel activo en la búsqueda de alternativas legales y financieras para ayudar a su hijo. Este esfuerzo refleja la magnitud del impacto que las acusaciones y deudas han tenido en la familia Lavín-Barriga.