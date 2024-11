Sin el chileno Paulo Díaz, quien no fue citado, River Plate perdió 2-1 ante Independiente Rivadavia en el partido que se disputó anoche en Mendoza, por la fecha 23 de la Liga Profesional Argentina.

Sebastián Villa (7′) y Ezequiel Ham (90+9′) anotaron para darle el triunfo al cuadro local, mientras que Facundo Colidio (39′) descontó para los “Millonarios”, que ya se están quedando con pocas chances de pelear el título, considerando que están a 8 puntos del líder, Vélez Sarsfield, a cuatro fechas del final del torneo.

Escándalo en el final del partido

Tras el gol de Ezequiel Ham en el final del encuentro, Sebastián Villa (ex Boca Juniors) festejó con un gesto provocador para la hinchada de River Plate. Esto generó la furia de los jugadores del “Millonario” y se desató una batalla campal en la cancha.

SE PICÓ TRAS EL PITAZO FINAL CONTRA SEBA VILLA. pic.twitter.com/ItgPF1jVgb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2024

La mayoría de los futbolistas de River fueron a increpar a Villa. Mucha gente se metió al campo de juego y hubo golpes para todos lados. Incluso, un funcionario de Independiente Rivadavia le pegó un puñetazo en la cara al jefe de seguridad de River.

El tumulto entre integrantes de Independiente Rivadavia y River 💥



Mirá la #LPFxTNTSports 👉 Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/DqA4hTeqAa pic.twitter.com/d2w2CBnfrp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2024

Con todo lo que estaba pasando la cancha, a Sebastián Villa lo sacaron rápidamente del lugar para que la situación no pasara a mayores. Sin embargo, el delantero de River Plate, “Pity” Martínez, fue a buscar a Villa y se tiró encima de él de manera descontrolada, justo en el sector de las escaleras.

¡¡PITY MARTÍNEZ LO FUE A BUSCAR A SEBA VILLA EN LA ENTRADA A LOS VESTUARIOS! Y ALFREDO BERTI LO FRENÓ!! ¿Qué habrá pasado?



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/dVEC00wYp4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2024

Después del escándalo, el DT de River, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa y se refirió a los incidentes: “Nada justifica tener que recurrir a la violencia, más allá de un mal accionar de alguien. Se metió mucha gente y terminó siendo muy confuso todo. Una mala reacción puede llevar a que se genere lo que pasó y eso no es bueno, no me gusta. A veces las pulsaciones están a mil y uno no puede controlarse”.