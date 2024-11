“He cumplido a rajatabla los horarios”: Jorge Valdivia niega incumplimiento de arresto domiciliario nocturno

Durante la jornada, se dio cuenta de que Jorge Valdivia habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, lo que fue notificado por la 47ª Comisaría notificó al 8° Juzgado de Garantía de Santiago luego de que el exfutblista no contestara los llamados de carabineros la noche del 21 de noviembre.

Tras esto, Fiscalía Metropolitana Oriente señaló que no tenía conocimiento previo de esta irregularidad. Sin embargo, confirmó que apelará la resolución del tribunal que desestimó la solicitud de prisión preventiva para Valdivia en la audiencia más reciente.

En respuesta a las acusaciones, la defensa del exfutbolista aseguró que Valdivia se encontraba durmiendo al momento de la fiscalización realizada por Carabineros, por lo que no habría escuchado a los efectivos policiales.

La abogada de Valdivia declaró el registro de las cámaras de seguridad dan cuenta de que el ex seleccionado nacional llegó a su departamento antes del horario establecido por el juzgado tras su reformalización.

Esto fue confirmado por el propio futbolista, quien enfrenta dos denuncias por delitos sexuales, aseveró que “Yo creo que han venido unas 30 veces, entre 20 y 30, y he estado las 29 si son 30 y 19 son 20″, y agregó que “he cumplido a rajatabla el horario, lamentablemente y desafortunadamente no pude o no escuché mejor dicho el timbre”.

“Sería un estúpido si voy y me escapo”

Valdivia explicó que por la situación que atraviesa no ha podido conciliar el sueño de forma correcta, por lo que al ser cerca de las 3.30 AM, no escuchó a los efectivos, Además relató que le entregó su número de teléfono a los efectivos para que la situación no se repita.

“Sería un estúpido si teniendo un arresto domiciliario nocturno, voy y me escapo. Lo que menos necesito hoy por hoy es justamente estas exposiciones”, manifestó.

También señaló que las cámaras de seguridad quedarán a disposición del Poder Judicial y el Ministerio Público para corroborar que se encontraba en su domicilio a la hora en que los efectivos lo fueron a fiscalizar.