Deportes Concepción defiende su denuncia a Deportes Melipilla: “Esa final no se debería haber jugado” / Daniel Pino/AgenciaUno

Santiago

Durante las últimas horas se confirmó la denuncia interpuesta por Deportes Concepción en contra de Deportes Melipilla, acusando irregularidades en el pago de las cotizaciones de los jugadores.

Al respecto, en el “León de Collao” defendieron la acción, situación que les podría permitir el ascenso a la Primera B. “Queríamos que funcionaran los entes fiscalizadores, pero no fue así, presentamos antecedentes y dijeron que no pueden actuar de oficio, sino que nosotros teníamos que presentar la denuncia. No están funcionando las alarmas, hay que ver cómo se soluciona esto”, explicó el presidente del club, Diego Livingstone, en diálogo con Los Tenores.

“Ellos infringieron la ley en 2024 y tiene que ser bajo esa temporada la penalización. Ya le pasó a otros equipos. Esto se vino dando todo el año y son faltas reiteradas, son 34 personas en el listado de personas sin pago de cotizaciones. Esta final no se debería haber jugado, se le debió haber descontado puntos anteriormente”, remarcó el mandamás de Deportes Concepción, que descartó líos en su gestión.

“Empezamos a ganar posiciones y las amenazas llegan, es parte del juego. No van a encontrar irregularidades, pueden revisar todo, está todo en orden”, enfatizó Diego Livingstone.

Más novedades en Deportes Concepción

En la charla con Los Tenores, el presidente del elenco penquista cuestionó la falta de reacción desde el ente rector del balompié nacional ante los reclamos de los conjuntos de la tercera categoría en importancia del país.

“La Segunda División Profesional está bastante botada, no le llega nada de la ANFP, todos los recursos son gestionados por los propios clubes. No está funcionando para hacer mejor la competición y el fútbol chileno, eso es lo que estamos buscando. Queremos tener voto, ojalá que haya dos ascendidos”, dijo, junto con comentar novedades de Deportes Concepción.

“Ignacio Messías se va. Con Manuel Suárez no se cierra nada, estamos en conversaciones, queremos que siga con nosotros. Estamos muy contentos con la campaña que hizo”, concluyó Diego Livingstone en Los Tenores.