Noche de terror para Marcianeke: protagonizó tensa discusión con su pareja y terminó en urgencia

Un tenso momento vivió Marcianeke tras una fuerte discusión con su pareja, Anaís Vilches, que lo llevó a terminar en urgencias. El altercado se desató en medio de los comentarios de Fernanda Figueroa, quien afirmó conocer al cantante del género urbano, declaraciones que encendieron los celos de su polola.

En conversación con Andrés Caniulef, Marcianeke negó cualquier vínculo con la nueva participante de Palabra de Honor. Sin embargo, admitió que los comentarios afectaron su relación. “Se puso celosa por alguien a la que no le doy ni bola, no la saludo, nada. Yo trato de evitar todos los celos, pero ella se asusta”, confesó.

Tras intentar calmar las tensiones, el artista buscó reconciliarse con su pareja, pero fue rechazado nuevamente. “Me dijiste que nunca la habías visto. Eres mentiroso, me mientes en la cara siempre”, le reprochó ella, asegurando haber descubierto que la nueva participante del reality es amiga de otra conocida figura, Ignacia Michelson.

Se hirió la mano

El enfrentamiento escaló cuando, tras retirarse al patio a llorar, Anaís lo siguió para continuar con el reclamo. “¿Por qué lloras? Yo debería llorar, porque eres tú el que me miente a mí. Yo ya supe de dónde la conoces, es amiga de la Michelson”, le increpó al artista del género urbano. Marcianeke, visiblemente afectado, pidió espacio: “Déjame piola, déjame solo”.

Ante la insistencia de su pareja, el cantante siguió defendiéndose y señaló que “no te he mentido, ya te dije la pulenta. ¿Qué sabía yo que era amiga de la otra hueona? No la he visto en los carretes. Le voy a decir que ella te cuente todo, porque a mí no me crees nada. Esta vez no te estoy cuenteando, te lo digo a la cara”.

Sin embargo, al sentirse incomprendido, el cantante golpeó un árbol con tal fuerza que se lastimó la mano, terminando en enfermería con una profunda herida.