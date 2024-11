“No fue el año que yo esperaba; tras las vacaciones nos sentaremos a hablar para ver si sigo o no”

Tras ganar el título de la Copa Chile, este jueves el plantel de la U se reunió en el Centro Deportivo Azul, en donde los jugadores recibieron el plan de entrenamiento que realizarán en sus vacaciones y también conocieron la fecha en la que deben volver al club para iniciar la pretemporada.

Después de la reunión, varios futbolistas dialogaron con la prensa, entre ellos Luciano Pons, quien hizo un balance de su temporada con los azules y reconoció que no fue su mejor año a nivel individual, considerando que solo marcó 4 goles en todo el 2024.

“El segundo semestre no me tocó jugar mucho, pero siempre estuve a deposición, entrené al máximo, fui uno de los que más tiró para adelante para que al club le fuera bien. A veces las cosas se dan y a veces no. No fue el año que yo esperaba, pero lo bueno es que el equipo terminó con un título”, señaló el delantero argentino.

Además, el atacante de 34 años abordó su continuidad en la U de cara al 2025. “Sigo teniendo contrato, pero a la vuelta de las vacaciones nos sentaremos a hablar para ver si seguimos o no”, indicó.

“Me gustaría quedarme, pero sé que hay que estar siempre preparado, porque este es un club grande que está obligado a pelear cosas y siempre vendrán refuerzos importantes”, concluyó Luciano Pons.