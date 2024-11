Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, conversó con ADN Deportes tras el título de la U en la Copa Chile y se refirió a la polémica definición del Campeonato Nacional, donde Colo Colo salió campeón en medio de la denuncia que presentaron los azules contra Jorge Almirón.

“Fueron momentos duros, donde uno sintió que había injusticia y que no se premiaba la parte deportiva, sino que hubo otros hechos que empañaron, sin duda, un torneo nacional que tuvo más bajos que altos. Pero aun así nosotros le dijimos al plantel que tenían que estar siempre motivados, que no se desconcentraran”, partió señalando la exministra.

Además, Cecilia Pérez arremetió contra Aníbal Mosa, por los dichos que lanzó el presidente de Blanco y Negro a raíz de la denuncia que hizo la U.

“Ese caballero (Aníbal Mosa) que habla tan destemplado, aplica un lenguaje matonesco que a mí no me gusta. Yo lo vi tantas veces en la política y nunca compartí esas descalificaciones personales, esos matonajes me incomodan”, indicó.

“Siempre que hablo trato de ser rigurosa, hablar desde el conocimiento, desde las normas, desde el amor profundo que tenga por mi club y nunca descalificando a otros dirigentes, no es el sello de nuestra dirigencia”, aseguró la vicepresidenta de Azul Azul.

“Muchas veces ese caballero (Mosa) se pierde y parece que habla más desde la barra brava, eso no aporta al fútbol. Debería templarse más, porque él tiene que dar un ejemplo”, agregó la directora azul sobre el mandamás de Colo Colo.

Por último, Pérez cuestionó a Mosa por acusar supuestos vínculos entre Victoriano Cerda y la propiedad de la U. “Todo eso que se dice de Victoriano Cerda, de los dueños de la U, es absolutamente falso. Las palabras de Mosa no reflejan el carácter de un dirigente, de ser un ejemplo, de respetar al otro, sino que más bien le habla a la barra y eso le hace mal al ambiente, porque ese tipo de declaraciones se transforman en violencia dentro de los estadios, incita al odio”, concluyó.