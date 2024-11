Luis Mena se ilusiona con el cierre de año del fútbol chileno: “Colo Colo y la U terminaron en gran nivel y eso ayuda mucho”

El exfutbolista de Colo Colo, Luis Mena, será uno de los invitados al partido de leyendas entre el “Cacique” y River Plate, duelo donde se reencontrarán importantes jugadores que tuvo el elenco albo en las últimas décadas.

Al respecto, el actual DT de la Roja femenina, indicó que “compartir nuevamente con compañeros que me dejó el fútbol me pone muy feliz, contento de volver a casa también. Feliz de volver al camarín, de compartir un rato con ellos en la cancha”.

En esa línea, añadió: “Este evento nos da un espacio a los exjugadores, yo jugué toda mi vida acá y estoy muy agradecido por la invitación y esperemos que sea un bonito espectáculo. Par eso nos estamos cuidando, preparando y sabemos que enfrentaremos un lindo desafío”.

“Ojalá sea la primera de muchas que no podamos seguir reencontrando y que la gente nos pueda seguir brindando su cariño”, agregó sobre el duelo en donde participará.

Respecto a la gran temporada que tuvo Colo Colo, indicó que “fue un cierre de año maravilloso para el club, donde pudo ganar la gran mayoría de los partidos y también lo hizo en Copa Libertadores. Esperemos que el próximo año sea tan positivo como este”.

Sobre la competencia que hubo con la U por el título, Mena manifestó: “También habla bien del fútbol nacional, ya que hace mucho tiempo que no se veía una disputa así con Universidad de Chile. Los dos equipos terminaron en un gran nivel y eso habla muy bien de ellos, ayuda mucho. Los dos pelearon cosas importantes y tendrán un lindo desafío en la Supercopa. Espero que se hable no más de lo que pase en la cancha y no de lo que ocurre afuera”.

Respecto a la Supercopa, lanzó: “Tengo entendido que se juega un partido único y espero que solo se hable de lo que ocurre dentro de la cancha y no de lo que ocurre con desmanes y todo eso. Hay que cuidar el Superclásico y también lo que es el fútbol chileno”.

La Roja femenina

En la parte final de la conversación, Luis Mena tuvo palabras sobre el rol que está cumpliendo como técnico de la Roja femenina y del presente del plantel.

“Es muy positivo, hemos podido instalar el modelo que nosotros queríamos en la selección y siento que vamos bien”, aseveró.

En ese sentido, agregó: “En un par de días más nos encerramos para cerrar la fecha FIFA con Uruguay, que también será un rival directo. Las veo bien y vamos en un buen pie con el desarrollo del fútbol femenino”.

Finalmente, el entrenador cerró revelando que “estamos también instaurando la sub-17 y la sub-20, entonces estamos dando pasos adelantes en todas las divisiones y eso me ilusiona mucho como técnico”.