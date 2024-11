Daniela Aránguiz le cierra la puerta a Jorge Valdivia y declara que “a mí me gusta otra persona”: este es su nuevo galán

Daniela Aránguiz fue vinculada, nuevamente, a Jorge Valdivia luego de que fueran vistos almorzando la tarde del miércoles.

Un hecho que hizo que varios portales señalaran que podía haber un acercamiento en la expareja, en días donde el Mago vive su arresto domiciliario nocturno.

Sin embargo, la panelista de Sígueme aprovechó su pantalla para desmarcarse inmediatamente. E hizo una declaración mirando a la cámara.

“Se van a tener que acostumbrar a verme con Jorge Valdivia en diferentes tipos de ocasiones. Me van a ver con él en todas las actividades. Voy a ser la madre de sus hijos hasta el día que se muera. No significa que voy a volver con Jorge”, lanzó.

Daniela Aránguiz y su nuevo amor

Así, la carecuica indicó que “hace dos años estoy separada de Jorge y no voy a volver con él. Nosotros habíamos logrado tener una relación buena como papás”, y en eso se estarían manteniendo.

Y luego lanzó: “no voy a volver con él. Yo estoy separada hace dos años. A mí me gusta otra persona, ustedes lo conocen. No tengo una relación con nadie, pero sí quizás mis sentimientos y mis gustos están enfocados en otra persona. No tengo nada que ver con Jorge”.

Incluso contó que “se lo dije a él (a Jorge), ‘me gusta alguien, quiero que tú lo sepas’”, mientras su compañera Julia Vial habló del “señor G”.

¿Y quién es este “señor G”? Daniela hace rato estaría saliendo con Gerardo Zavala, el ex de Camila Andrade. Un empresario de 42 años con el que incluso se habría ido unos días a Miami.

Ampliar

Y él sería el llamado señor G con el que estaría entablando una relación, que tiene a Daniela Aránguiz bien lejos del corazón de Jorge Valdivia.