Jordi Castell se defiende ante críticas a sus dichos sobre ganadora mexicana de Miss Universo: “Para pedir disculpas por bromas no tengo ganas”

El Miss Universo 2024 no solo destacó por la participación de Emilia Dides, quien llegó al Top 12 representando a Chile, sino también por la controversia internacional generada por el fotógrafo Jordi Castell. Durante la transmisión del certamen, sus declaraciones hacia la mexicana María Fernanda Beltrán, quien avanzó al Top 5, desataron críticas masivas.

“Anda a saber que la mexicana se acostó con alguien ahí…”, comentó el fotógrafo en vivo, lo que provocó incomodidad en el panel y una ola de rechazo en redes sociales. Las críticas hacia su comentario, considerado machista y despectivo, se viralizaron rápidamente, lo que lo llevó a restringir el acceso a sus redes sociales.

Consultada por el programa Qué te lo digo, Emilia Dides evitó entrar en polémicas, pero no dudó en valorar el esfuerzo de todas las participantes: “Mira, la verdad, yo solo estoy viendo las cosas bonitas de este proceso. Creo que cada una se merecía el lugar que tuvo y no hay que desmerecer a ninguna candidata, porque todas nosotras nos sacamos la mierda por lograr lo que logramos, y yo por ese Top 12 no puedo estar más feliz”.

La modelo chilena también agradeció el apoyo de su país, afirmando: “No tengo la corona de perlas del Miss Universo, pero tengo la corona del corazón de todos los chilenos que me apoyan”.

Jordi no quiso disculparse

Por su parte, Jordi Castell se defendió en declaraciones a El Filtrador, justificando sus palabras como una salida humorística: “No me puedo hacer cargo de la falta de humor que tenga la gente. Es evidente que un exabrupto así es una broma, de mal o buen gusto, es cuestionable”.

El fotógrafo continuó argumentando que los concursos de belleza se prestan para este tipo de comentarios: “Si estamos hablando de un concurso de belleza, donde la belleza es estructurada y hay cánones que deben respetarse... yo lo lamento, pero voy a hablar del cuerpo de las mujeres, de sus cirugías, de su ropa, peinados, porque para eso son esos concursos”.

El panelista de programas de farándula también expresó su molestia porque María Fernanda Beltrán avanzara en la competencia, calificándolo como injusto: “Que haya pasado a las cinco... entiendo que los dueños de casa siempre son beneficiados, pero a mí me pareció un robo y poco correcto. Emilia Dides tenía 100 veces más talento, más naturalidad y desplante que la candidata mexicana”.

Finalmente, ante las críticas y pedidos de disculpas, Jordi Castell fue tajante: “Disculpas por una broma... por supuesto que no lo digo en serio ni con el ánimo de denostar a alguien. Yo para pedir disculpas por bromas no tengo ganas ni paciencia”.