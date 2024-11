“Correr siempre en alta intensidad”: el concepto clave a nivel físico que marca el nivel de Lucas Cepeda, la figura de La Roja ante Venezuela

Santiago

La gran figura de la selección chilena en el triunfo ante Venezuela fue el delantero Lucas Cepeda, que en su debut por La Roja anotó un doblete.

El formado en Santiago Wanderers y hoy titular en Colo Colo también tuvo como base, además de su jerarquía futbolística, el trabajo físico extra que desarrolla junto a Juan Ramírez, PF de Arturo Vidal, que conversó al respecto con Los Tenores.

“Empezó a trabajar en el segundo semestre conmigo. Trabajo con los datos de los partidos, buscando dónde se puede mejorar desde lo físico, es gestionar las cargas de trabajo. Buscamos que hiciera trayectos a alta intensidad una mayor cantidad de veces de Colo Colo. Destaco al profe José Altieri, quien ha tenido a todos los muchachos de Colo Colo a gran nivel físico”, dijo, planteando los matices de su labor.

“Yo soy un preparador físico de fútbol, no un personal trainer de gimnasio, por así decirlo. Hablé con Néstor Bonillo (PF de la selección) cuando llegaron a Chile para saber de Vidal, lo mismo con Almirón cuando llegó a Colo Colo. Lucas va mostrando aspectos deportivos importantes que veo en el entrenamiento y también en los partidos”, comentó Juan Ramírez, valorando el proceso que ha seguido el atacante nacional.

“Lucas se contactó conmigo, vi sus intenciones de exigirse. Me escribe antes de los partidos respecto de qué cargas puede hacer para que no le afecte. Las emociones están dispuestas de cara a la alta exigencia, es jugar con la fatiga, el cansancio, el dolor. Mi diagnóstico no solo es que es bueno para la pelota, sino también hay situaciones emocionales que se entrelazan con lo físico. Puedes estar cansado y sigues igual, con iniciativa. En el caso de Lucas va por ahí, está muy metido en lo que quiere y creo que va más allá de lo futbolístico, que es evidente”, expresó, enfatizando las diferencias que marca a nivel local.

“Los futbolistas hoy corren bastante, pero a baja intensidad. En el alto rendimiento se corren 12, 15 kilómetros, pero la intensidad es distinta, los metros que se recorren en zona alta es distinta. Lo que buscamos con Lucas es que corra siempre en alta intensidad. En el fútbol chileno los recorridos son a baja velocidad. Por calidad y capacidad, el futbolista chileno tiene para jugar en la elite, pero se tiene que mejorar esa velocidad, en cuanto al ritmo de juego y la propuesta de los entrenadores”, reflexionó.

Juan Ramírez y el momento de Arturo Vidal

Como el histórico PF del “Rey Arturo”, no escondió su orgullo por su exitoso regreso a La Roja. “Arturo tenía muchas ganas de estar y por diferentes situaciones técnicas no estaba, llegó el momento de que se le pasara la camiseta y eso es un gesto muy grande del entrenador, porque además venía rindiendo. No podemos esperar un Arturo de 25 años, el nivel que tiene hoy le da para jugar un partido de eliminatorias”, planteó, valorando su aporte más allá de la cancha.

“Estaba muy contento, ha participado en camarines muy duros desde la perspectiva del ego y nunca ha tenido problemas. Jamás ha sido conflictivo. Lo hizo muy bien, por las capacidades. No he hablado con él tras el partido”, reconoció, apuntando a que otro de sus conocidos en el fútbol podría dar el salto en el corto plazo.

“A Rodrigo Echeverría le da para jugar en Benfica, en Fiorentina, por carácter, es disciplinado, juega bien. Muchas veces son las oportunidades y el despegue se retrasa por diversas circunstancias. A mí me gusta que crucen el charco, jugar en la élite no es fácil”, comentó, anticipando también uno de los desafíos que tendrá Chile en 2025: los 4.000 metros de altura de El Alto, donde visitarán a Bolivia en junio.

“Chile ha generado buenos protocolos de trabajo para los partidos en altura. Aunque los jugadores llegan con premura, los cuerpos médicos ya han tenido experiencia. El éxito de Chile no solo pasa por tener partidos en Calama o El Salvador, sino el conocimiento de los cuerpos médicos. Seguramente generarán un protocolo de trabajo previo para realizarlo antes que llegue esa fecha para jugar en El Alto. Es bastante irreal y poco normal jugar ahí, pero se aceptó”, concluyó Juan Ramírez en Los Tenores.