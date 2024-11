Conflicto en el Partido Radical: presidente de la colectividad desmiente supuesta presión de Elizalde acusada por diputado Lagomarsino

Santiago

El diputado Tomás Lagomarsino (PR) y el presidente de su partido, Leonardo Cubillos, expresaron posturas opuestas sobre una supuesta intervención del Gobierno en la elección del presidente de la comisión investigadora del caso Monsalve.

Cubillos negó haber sido presionado por el ministro Álvaro Elizalde. “El Ministro Elizalde no me ha llamado para ejercer presión de ninguna naturaleza y, menos aún, me dejo presionar por nadie”, afirmó en una publicación en su cuenta de X.

El Ministro Elizalde no me ha llamado para ejercer presión de ninguna naturaleza y, menos aún, me dejo presionar por nadie. Lo anterior para evitar cualquier confusión pública al respecto. https://t.co/LOPvHJ35l9 — Leonardo Cubillos Ramirez (@lcubillos1970) November 20, 2024

Lagomarsino, sin embargo, manifestó a Radio ADN que, cinco minutos antes de la constitución de la comisión, Cubillos lo llamó y le dijo que el ministro Elizalde había solicitado su voto por Joanna Pérez (DC).

“Me llama el presidente del Partido Radical, indicándome que lo había llamado el ministro Elizalde para que yo votara por Joanna Pérez en vez de Miguel Mellado. Para mí constituyó una presión, porque estábamos a cinco minutos de constituirse la Comisión Especial Investigadora y también de votar quién la iba a presidir”, explicó.

El diputado defendió su decisión de votar por Mellado y enfatizó que busca transparencia en la investigación. “Aquí los chilenos y chilenas merecen saber cuál es la verdad de lo ocurrido y yo voy a anteponer esos principios antes que cualquier otra cosa”, declaró.

Este episodio refleja tensiones dentro del Partido Radical y alimenta críticas sobre el rol del gobierno en un proceso legislativo clave.