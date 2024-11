Comisión investigadora contra Monsalve genera polémica por intento de Mellado para citar al Presidente Boric

La comisión investigadora por la denuncia de violación contra Manuel Monsalve inició con un tenso debate y controversias respecto a la citación del Presidente Gabriel Boric. Miguel Mellado (RN), elegido presidente de la instancia, enfrentó críticas por avanzar con una votación para incluir al Mandatario en la lista de citados, a pesar de las restricciones reglamentarias.

El secretario de la Cámara de Diputados aclaró que el reglamento prohíbe citar al Presidente de la República, especificando que “al Presidente no se le puede citar bajo ningún aspecto”. Ante la insistencia de Mellado para enviar un interrogatorio escrito al Ejecutivo, el secretario subrayó que Boric no está obligado a responder, destacando que esta acción no cumple con las normativas de fiscalización.

Legisladores oficialistas cuestionaron duramente las acciones de Mellado. Daniel Manouchehri (PS) acusó al presidente de la comisión de “hacer algo ilegal”, recordando incidentes previos, como cuando Mellado grabó una reunión privada de Boric en Cerro Castillo. En la misma línea, Alejandra Placencia (PC) afirmó que la propuesta desvirtúa el reglamento, señalando: “El derecho a petición es para los ciudadanos, no para las autoridades”.

Finalmente, la comisión resolvió enviar un cuestionario al Ejecutivo en lugar de citar al Mandatario. Además, se acordó que las sesiones se realizarán los lunes de 10:30 a 12:30 horas, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue invitada a participar en la sesión programada para el 27 de noviembre.