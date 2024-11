Rafael Nadal se despide del tenis en la Copa Davis: a qué hora juega y quién transmite en Chile

Este martes, España y Países Bajos abrirán los cuartos de final de la Copa Davis 2024, instancia donde todos los ojos estarán puestos en Rafael Nadal, quien ya anunció que se retirará del tenis después de defender a su equipo en este torneo.

De hecho, el “Rafa” jugará el primer partido de la serie y su rival será Botic van de Zandschulp. Tras este duelo, vendrá el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Tallon Griekspoor. Por último, se disputará el dobles.

El certamen se llevará a cabo en Málaga, España, lo que hace aún más especial el escenario para el exnúmero uno del mundo, ya que podrá cerrar su extraordinaria carrera en el país donde nació.

Además de la serie entre España y Países Bajos, los otros cruces de cuartos de final son: Italia vs Argentina, Estados Unidos vs Australia y Alemania vs Canadá.

¿A qué hora juega Rafael Nadal y quién transmite el partido en Chile?

Rafael Nadal y Botic van de Zandschulp se medirán este martes a partir de las 13:00 horas de Chile. El partido se podrá ver en vivo y por TV a través del canal DSports2 de DirecTV. También será transmitido por el servicio de streaming DGO, donde hay que estar suscrito o ser cliente de DirecTV.