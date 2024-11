21 de octubre de 2024/SANTIAGO La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, realiza una vocera tras finalizar el comité político en el Palacio de la Moneda, donde abordó el tema del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO / Sebastian Beltran Gaete

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, rechazó tajantemente las acusaciones de una posible omisión en el manejo de las denuncias por violación y abuso sexual contra el ex subsecretario Manuel Monsalve.

Según explicó desde Brasil por su participación en actividades de la Cumbre G20, la información fue entregada tanto a la opinión pública como al Ministerio Público de manera oportuna y clara.

“Es totalmente coherente porque la violación y el abuso sexual son delitos sexuales. Tanto el Presidente como la ministra del Interior señalaron desde el primer momento que las denuncias abordaban estas categorías, y eso es lo que se informó a la Fiscalía”, enfatizó la ministra Vallejo.

En cuanto al manejo de las cámaras de seguridad involucradas en el caso, la vocera de Gobierno también desestimó inconsistencias en los relatos gubernamentales. “La ministra del Interior ha explicado que se estaba investigando el acceso a las cámaras desde el inicio. Esa investigación la lleva la PDI, y nosotros no intervenimos en detalles técnicos que son competencia exclusiva de las instituciones autónomas (...) Por lo tanto, de hecho eso es lo que justamente explica por qué hemos sostenido que no ha habido omisión de denuncia porque no hay omisión de denuncia cuando hay investigación en curso”, dijo.

“Hemos respondido todas las inquietudes”

En esa línea, destacó que el Gobierno ha sido proactivo en colaborar con la justicia, indicando que varias autoridades, incluido el Presidente Gabriel Boric, realizaron declaraciones voluntarias ante el fiscal. “Nunca hemos ocultado información, y las acciones del Ejecutivo han buscado garantizar transparencia y justicia en este caso”, aseguró.

Respecto a la decisión de solicitar la renuncia a Monsalve, la ministra explicó que fue una medida tomada tras evaluar la gravedad de las acusaciones. “El Presidente instruyó al exsubsecretario a informar a su familia el miércoles, y el jueves se concretó su renuncia. Hemos respondido todas las inquietudes al respecto”, señaló.

Finalmente, la vocera subrayó que el interés del Gobierno es que se haga justicia y que las instituciones actúen con celeridad y rigor. “Es fundamental que las víctimas de delitos sexuales tengan garantías de no revictimización y que estos casos no queden en la impunidad”, concluyó.