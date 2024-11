Diputado Jaime Naranjo deja el PS tras 33 años de militancia: “Este camino no nos conduce a nada”

El diputado Jaime Naranjo anunció su renuncia al Partido Socialista (PS) después de más de tres décadas de militancia, argumentando que su decisión refleja un “grito de rebeldía” ante lo que considera una crisis interna en la forma de hacer política dentro de la colectividad. Aunque se aleja del partido, Naranjo aseguró que seguirá considerándose socialista y se mantendrá en la bancada PS en el Congreso.

“Yo no he renunciado a la idea socialista. Me voy a sentir socialista toda mi vida. De eso nadie me lo va a poder quitar”, afirmó el parlamentario, dejando en claro que su alejamiento no implica el abandono de los ideales que lo han guiado durante su trayectoria política.

El legislador explicó que su renuncia responde a una profunda frustración con el estilo político actual del PS, al que acusa de priorizar carreras individuales por sobre la solidaridad y el trabajo colectivo. “Este es un grito de desesperación, de decir, no podemos seguir por este camino, porque este camino no nos conduce a nada”, sostuvo. Además, llamó a la colectividad a reflexionar y cambiar su dinámica interna para evitar perder relevancia histórica.

A pesar de su crítica, Naranjo enfatizó que su decisión no busca señalar culpables ni cuestionar a los dirigentes actuales. “No estoy condenando a nadie, no estoy criticando a nadie”, aclaró, aunque advirtió que si no se realizan cambios, el PS podría enfrentar una crisis aún mayor. “Si no reaccionamos, si no hay una reacción a cambiar el estilo, yo creo que el Partido Socialista va a dejar de trascender”, aseguró.

El diputado descartó cualquier motivación electoral detrás de su renuncia, afirmando que su decisión es simplemente una expresión de insatisfacción con el rumbo del partido. “No hay ninguna cosa, nada. Solamente es un grito de basta ya”, concluyó.