Apple borrará copias de seguridad en iCloud de iPhone y iPad antiguos: Así debes proteger tu información

Apple anunció que a partir del 18 de diciembre de 2024, las copias de seguridad en iCloud de dispositivos con iOS 8 o versiones anteriores serán eliminadas.

Esta decisión afecta a usuarios de iPhone, iPad y iPod touch antiguos que no han actualizado sus sistemas operativos a iOS 9 o superior. Aquí, en ADN.cl te explicamos qué significa esta medida y cómo puedes proteger tus datos.

La compañía busca alinear sus servicios con los requisitos mínimos de software actuales. Según Apple, iOS 9 garantiza una experiencia más segura y funcional en iCloud. Los dispositivos que aún utilicen iOS 5, 6, 7 u 8 no podrán seguir utilizando el servicio de copias de seguridad en la nube, ni acceder a las existentes.

Aunque los datos almacenados en los dispositivos permanecerán intactos, las copias alojadas en iCloud serán eliminadas después de la fecha límite, a menos que actualices tu dispositivo o realices un respaldo manual.

Si tienes un iPhone 4S, iPad 2, iPad mini o iPod touch de quinta generación o modelos más recientes, podrás actualizar a iOS 9 o superior. Para hacerlo:

Desde el dispositivo:

Ve a Ajustes > General > Actualización de software y sigue las instrucciones.

Con una computadora:

Conecta tu dispositivo a un Mac o PC con Finder o iTunes.

Selecciona “Buscar actualización” y haz clic en “Actualizar”.

¿Qué hacer si tu dispositivo no es compatible con iOS 9?

Si no puedes actualizar tu sistema operativo, Apple recomienda realizar una copia de seguridad manual. Puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Desde un Mac (macOS Catalina o posterior):

Conecta tu dispositivo a la Mac con un cable USB.

Abre Finder y selecciona tu dispositivo en la barra lateral.

Haz clic en “General” y selecciona “Respaldar todos los datos de tu iPhone en esta Mac”.

Para mayor seguridad, activa la opción “Encriptar respaldo local”.

Haz clic en “Respaldar ahora”.

Desde un PC o Mac con iTunes:

Conecta el dispositivo a la computadora mediante un cable USB.

Abre iTunes y selecciona tu dispositivo.

En “Resumen”, haz clic en “Respaldar ahora”.

Si deseas encriptar el respaldo, activa la opción “Encriptar respaldo del dispositivo”.

¿Qué datos se verán afectados?

Fotos, aplicaciones, contactos y configuraciones guardadas en iCloud ya no estarán disponibles si no actualizas tu dispositivo o realizas un respaldo local. Sin embargo, los datos almacenados directamente en tu dispositivo no se verán afectados por esta medida.