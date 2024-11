Simon Pegg tiene altas expectativas con la próxima entrega de “Misión Imposible”: “Es una locura total (...) es alucinante”

No hay dudas de que Misión Imposible es una de las sagas cinematográficas más populares en la industria cinematográfica, cautivando al público a lo largo de los años y marcando a más de una generación.

La primera entrega llegó en 1996 y hasta la fecha han sido siete películas a la espera de que llegue la octava, que continúa directamente con los hechos ocurridos en la séptima.

Sentencia final, título del próximo lanzamiento, mantiene expectante a los fanáticos, quienes esperan con ansias todo lo que podamos ver en pantalla, ya que seguramente además de mucha acción, tengamos una importante cuota de emotividad.

Aun a varios meses de su llegada, los actores ya hablan del filme compartiendo algunos detalles, incrementando el hype entre los fanáticos que han seguido la historia a lo largo de los años.

Simon Pegg, quien interpreta a Benji en la saga, ofreció algunas pistas emocionantes durante una entrevista en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum.

El actor señaló que Sentencia final podría ser “la mejor película de toda la franquicia” y describió la experiencia como “una locura total”, adelantando que “lo que hace en esta película es alucinante”.

Detalles del proyecto

Misión Imposible: Sentencia fina es dirigida por Christopher McQuarrie, quien también participó en la escritura del guion en colaboración con Bruce Geller.

El elenco cuenta con los ya conocidos rostros protagónicos: Tom Cruise como Ethan Hunt, Simon Pegg interpretando a Benji Dunn, Ving Rhames en el papel de Luther Stickell y Hayley Atwell como Grace, entre otros.

Hay que recordar que esta octava entrega será la última entrega de la franquicia y pone en duda una eventual continuación bajo el protagonismo de otros actores, pero manteniendo la esencia de la historia.