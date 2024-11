Este lunes, y a menos de una semana de las Elecciones Regionales 2024, el gobernador y candidato independiente a la reelección por la Región Metropolitana, Claudio Orrego, conversó con ADN Hoy respecto a su campaña y sobre cómo proyecta los resultados del fin de semana.

Al respecto, el candidato a la Gobernación de la RM indicó que “estamos no tranquilos, porque uno nunca está tranquilo hasta que se cuente el último voto, pero estoy satisfecho con nuestra campaña”.

“Esta es una campaña que ha ido subiendo en términos de apoyos, y lo más importante es que hemos logrado que la campaña se centre en lo que es esta Región Metropolitana”, agregó.

Según señaló la autoridad regional, la capital “es una región muy desigual: el mundo rural tiene una realidad muy distinta al mundo urbano; dentro del mundo urbano las diferencias son muy impactantes, y yo creo que en un inicio de la campaña, hubo un intento por parte de nuestros contendores de decir que esto era un plebiscito respecto del Gobierno, de derecha e izquierda”.

”Pero poco a poco nuestra candidatura ha crecido desde el punto de vista de la transversalidad. El día viernes se nos sumó un alcalde que fue electo por el Partido Republicano en Tiltil, César Mena; el candidato Social Cristiano, Rodrigo Logan; un grupo importante de Amarillos, todo el grupo que firmó ‘Una que nos’ una entre ellos Pablo Matamoros y personas que son del mundo de la derecha, el alcalde René de la Vega, entonces yo creo que esto ya no es derecha e izquierda, es quién tiene la mejor propuesta y cuál es el mejor tipo de liderazgo para Santiago, y en eso yo creo que hemos ganado harto terreno”, aseveró.

Respecto a si el apoyo del oficialismo, específicamente del Partido Comunista, generó incomodidad en su campaña, Claudio Orrego declaró que “no me incomodó el apoyo del PC. Si hay alguien que ha tenido una misma línea en su vida política toda la vida he sido yo: fui opositor a la dictadura de Pinochet y otras dictaduras, de izquierda o derecha, pero no confundamos eso con neutralidad. Yo no soy neutro”.

“Ahora, yo me siento super bien cuando algunos de mis contendores me acusan de ser el candidato al Partido Comunista, porque decían lo mismo de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, de Ricard Lagos, y hoy día los consideran de los mejores presidentes de la historia de Chile”, afirmó.

Finalmente, y ante las críticas de la oposición por los videos de campaña en el que aparece Orrego con figuras de la derecha, el candidato independiente manifestó que “es fundamental que el próximo gobernador de Santiago pueda trabajar con todo entonces. Nadie duda que los candidatos de derecha de Chile Vamos van a estar con su candidato, pero si había citas públicas de ellos que decían que se podía trabajar con Claudio Orrego, nos parecía que era una manera de avalar esta transversalidad”.

“Son todas citas públicas, no editadas, sin provocación ni deshonestidad. Para mí, deshonestidad es lo que tiene en prisión preventiva a Cathy Barriga. No manoseemos los conceptos, porque creo que mentir es deshonestidad, insultar es una falta grave, una falta de probidad es cuando la contraloría te cuestiona un contrato, y eso si es una falta de honestidad”, cerró.