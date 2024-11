Zelenski espera terminar la guerra con Rusia en 2025 por “medios diplomáticos”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que espera que la guerra contra Rusia termine en 2025 por “medios diplomáticos”, aunque estimó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no busca la paz.

“De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos”, declaró el mandatario.

No obstante, sostuvo que “Putin no quiere la paz”. “Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar”, declaró Zelenski.

En la misma línea, el presidente ucraniano se refirió al papel de Estados Unidos en esta negociación, luego de que dijera que con Donald Trump en la presidencia estadounidense la guerra “terminará más rápido”.

“Es favorable negociar con algún tipo de condiciones de rendición por nuestra parte”, declaró.

Por otro lado, Zelenski admitió avances rusos en el frente. “En el este, la situación es realmente difícil. Hay una lenta presión y avance de los rusos. Por varias razones, llenar nuestras brigadas con gente preparada, llenar y equipar las brigadas con armas, todos estos procesos fueron bastante lentos”, dijo.

En ello, manifestó la necesidad de contrarrestar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte. “Rusia está enseñando a Corea del Norte la guerra moderna, y esto puede causar una desestabilización significativa y extendida. Debemos trabajar con el resto de nuestros socios para contrarrestarlo”

Finalmente, los líderes de los países del G7 (Francia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania e Italia) reafirmaron su “firme apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario”, indicando que Rusia es “el único obstáculo para una paz justa”.