Fue uno de los cuatro cortados de Colo Colo y se despidió con este potente mensaje: “Siempre di la cara”

El pasado jueves, Colo Colo anunció que cuatro jugadores no continuarían siendo parte del plantel de cara a la temporada 2025: Emiliano Amor, Leonardo Gil, Gonzalo Castellani y Ramiro González.

Entre ellos, quizás la salida más esperada fue la de González, quien tuvo un cuestionado paso por el Estadio Monumental y solo jugó 37 partidos en los dos años que defendió la camiseta del “Cacique”.

Tras conocer la decisión de los albos, el defensa argentino-chileno se desahogó en redes sociales y escribió un sentido mensaje. “Muchas gracias por estos 2 hermosos años, fue un placer vestir tus colores”, inició señalando.

“Siempre a pesar de las críticas, malos comentarios o lo que fuera me brinde al cien por ciento. Se dijeron muchísimas cosas, incluso hasta antes de que llegara: que estaba todo roto, que no iba a poder jugar ni un partido”, agregó.

En esa línea, apuntó que: “Tuve la suerte de jugar varios partidos y luchar constantemente contra todo tipo de crítica o mala vibra. Me voy con la frente bien en alto porque nunca me escondí, siempre di la cara y jamás me bajé de un entrenamiento”.

“Me voy tranquilo y en paz conmigo mismo y eso no tiene precio. Quiero agradecer a cada una de las personas que confiaron en mí y jamás me dejaron caer cuando las cosas no salían. Cuentan con el apoyo incondicional de un hincha más que no se va a olvidar nunca de lo que es llevar el indio en el pecho”, continuó.

Por último, Ramiro González le habló los hinchas de Colo Colo: “Los quiero mucho y gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Porque me enseñaron siempre a nunca bajar los brazos y que la única forma de conseguir las cosas en levantarse una vez de la que te caes. Ese es el secreto. Hasta siempre y muchas gracias”.