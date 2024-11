Cristian Garin se baja del Challenger 100 de Temuco y decide dar por finalizada la temporada 2024

Hace solo cuatro días atrás, Cristian Garin decidió romper el silencio de meses, el cual se ha visto acentuado ante sus decisiones de bajarse del Challenger de Lima y no anotarse para Montevideo, lo que abrió espacio a que ya diera por cerrada su temporada.

El hoy 148 del ranking ATP se expresó a través de sus redes sociales, instancia en la cual asumió una merma en su estado físico. “Estos últimos dos años he estado jugando con muchos dolores en el cuerpo, además de otras lesiones que me han mantenido fuera de la competición por varios meses”, escribió en su Instagram.

“Todo esto me ha afectado mucho emocionalmente. No poder hacer lo que más me gusta ni al 50% de mis capacidades ha sido muy difícil y me ha quitado toda la energía mental y la confianza, especialmente durante este último año”, reconoció Cristian Garin.

Tras estos dichos, el chileno decidió por dar finalizada la temporada 2024, año donde aún tenía que disputar un importante campeonato.

Se trata del Challenger 100 de Temuco, donde el iquiqueño estaba inscrito y era uno de los principales atractivos del certamen, sin embargo, decidió bajarse del torneo.

Desde el challenger temuquense, hicieron oficial la decisión de Garin de no participar, por lo que no estará jugando en tierras sureñas a fines de noviembre.

De esta forma, Gago cerró el año más allá del puesto 100 y cosechó una campaña muy irregular, con muchas más decepciones que alegrías.