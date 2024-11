Carlos Alcaraz reconoce que le copió una particular faceta en la cancha al chileno Nicolás Jarry

Durante su segundo partido en las ATP Finals de Turín 2024, Carlos Alcaraz recuperó terreno y se metió en la lucha por clasificar a las semifinales tras imponerse sobre el ruso Andrey Rublev por 6-3 y 7-6 (8).

Además de la victoria, uno de los detalles que más llamó la atención en el hispano fue un parche que llevaba en su nariz, concretamente una tira para mejorar su respiración, algo que hace habitualmente Nicolás Jarry.

En esa línea, Alcaraz reconoció que se inspiró en el tenista chileno para usarla.

“Sí, sé que Jarry lleva esa cosa en la nariz. A mí me ayudó mucho hoy. Podía respirar mucho mejor. Es algo que voy a llevar más a menudo. Ahora mismo, en la situación en la que estoy, me ayuda mucho. Estoy bastante seguro de que en el próximo partido me lo voy a poner”, indicó.

Alcaraz, que tiene un parcial de victorias de 12-4 a su favor contra jugadores del top 10 del ranking cerró diciendo sobre el cotejo ante Rublev que “ha sido un partido bastante bueno. Me encontré muy bien. Bueno, muy bien tampoco... Trato de sentirme bien”, comentó sobre su constipado y un look que será habitual.