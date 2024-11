Bombo Fica se refiere a los rumores que lo vinculan con el Festival de Viña 2025: “Yo no tengo por qué mentir”

Bombo Fica salió a desmentir los rumores que lo vinculaban como posible show de humor en el próximo Festival de Viña del Mar que se realizará en el año 2025, aunque diversos medios aseguraban que la producción estaba interesada en su participación.

“La verdad es que me sorprendió la noticia porque yo nunca he conversado con nadie, ni de Mega, ni de la productora, ni de la Municipalidad de Viña. Nunca nadie me llamó, nunca nadie me consultó nada”, comentó el humorista a La Cuarta, añadiendo que le sorprendía ver en los medios tanta certeza sobre su posible participación basada en “fuentes muy cercanas o muy legítimas”.

El comediante enfatizó que no ha tenido comunicación alguna con los organizadores y que “yo no tengo mucho interés en llamar a nadie, y no voy a llamar a nadie tampoco”. Luego, agregó: “Estoy más cerca del otro festival, de Olmué, más humilde, pero más chileno también”, sugiriendo su preferencia por el Festival del Huaso de Olmué.

Criticó el trato dispar entre exponentes artísticos nacionales y extranjeros

Bombo Fica también hizo una observación sobre el trato que los artistas chilenos reciben en el Festival de Viña. “Hay una película de James Bond que decía ‘nunca digas nunca’, pero yo lo veo difícil”, indicó, expresando que considera que actualmente el trato hacia el humorista y cantante nacional “no está al nivel de darle el respeto al artista chileno, sobre todo a los que somos viejos, que llevamos tantos años de trabajo”.

Finalmente, para el humorista la diferencia en el trato que reciben artistas extranjeros y nacionales sigue siendo significativa. “La verdad es que la forma con la que se negocia con el artista chileno actualmente –que no fue el trato que yo recibí en CHV cuando tenía el festival– me da la sensación de que no es muy igualitario con el trato que recibe el artista extranjero, sigue siendo desproporcionado”, concluyó.