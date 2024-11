Padre de la denunciante en caso Monsalve: “Por supuesto que no es inocente, es un criminal y tiene que pagar”

Santiago

Faltan pocos días para que se cumpla un mes desde que se presentó la denuncia por violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el padre de la denunciante, Patricio, decidió dar su testimonio públicamente para entregar más detalles sobre el caso y el impacto que ha tenido en su familia.

En una entrevista con Chilevisión, explicó que su hija tardó cerca de dos semanas en revelarle lo ocurrido y que, tras enterarse, decidió viajar a Santiago para apoyarla en la denuncia. “Fue muy doloroso”, relató, y agregó que ver a su hija en esa situación fue “una horrible pesadilla”.

Aunque Patricio expresó su confianza en el fiscal Xavier Azmendariz y en el trabajo de la Fiscalía, admitió sentir temor. “Tenemos temores de que estamos frente a una persona muy poderosa, que tiene redes debido a que ocupó un cargo muy importante”, comentó.

Además, añadió que su mayor preocupación es que “aún mantiene personal de su confianza trabajando en el ministerio” y que eso podría derivar en intentos de “intervenir o entorpecer esta investigación”.

“Los criminales tienen que pagar”

Sobre los rumores de un supuesto contacto con el ex subsecretario, Patricio fue enfático en desmentirlo: “Nunca trabajé para él. Nuestra relación era simplemente la de militantes del Partido Socialista, pero no éramos amigos”. Aclaró también que, contrariamente a lo que se ha señalado, Monsalve no lo visitó en Concepción ya que él se encontraba en Santiago en ese momento.

Patricio también criticó la falta de apoyo por parte de las autoridades, señalando que nadie del Gobierno se ha comunicado con ellos. “No hemos recibido ningún contacto, más allá de un correo electrónico invitando a mi hija a participar en un programa de apoyo de la mutual”, detalló.

Al ser consultado sobre la declaración de inocencia que ha sostenido Monsalve, el padre de la denunciante fue categórico: “ Los criminales tienen que pagar. Por supuesto que no es inocente ”, afirmó.

Según él, este tipo de acusaciones no se presentan sin fundamento: “Nadie recibe una denuncia de esta magnitud si no hay algo detrás. Las cosas ocurrieron, y las personas que cometen crímenes tan evidentes y bajos deben pagar según lo estipula la ley”.